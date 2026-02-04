MESURES
Els experts, sobre el veto als menors de 16 anys a les xarxes socials: “salut mental, model australià i regulació”
El Govern central prepara una llei per restringir l’accés d’adolescents de fins a 15 anys a les plataformes digitals. Musk reacciona titllant Sánchez de “tirà i traïdor” després de l’anunci
El president del Govern de l’Estat, Pedro Sánchez, va anunciar ahir que l’Executiu impulsarà una llei per restringir i regular l’accés dels menors de 16 anys a les plataformes digitals i xarxes socials. L’anunci es va produir durant la seua intervenció al World Governments Summit, celebrat a Dubai, on va presentar un paquet de cinc mesures legislatives dirigides a reforçar el control sobre les grans plataformes tecnològiques. Segons Sánchez, l’objectiu és avançar cap a un entorn digital “més segur, democràtic i respectuós amb els drets fonamentals”, en un moment que va qualificar de “decisiu per a les generacions futures”.
El president va subratllar la necessitat de recuperar el control de la governança digital, una qüestió que considera central en l’actualitat. Segons el seu parer, l’ecosistema de les xarxes socials ha derivat en un “estat de desgovern” en el qual les lleis s’incompleixen i determinades pràctiques queden impunes.
Sánchez va alertar dels riscos associats a la difusió de continguts il·legals, l’expansió de la desinformació i els discursos d’odi, així com de la falta de protecció de les dades personals, problemes que afecten de manera especial els menors. La futura norma, segons va explicar el cap de l’Executiu central, obligarà les plataformes digitals a implantar sistemes efectius de verificació d’edat i reforçarà els mecanismes de control sobre el funcionament intern de les xarxes.
Aquestes mesures es complementaran amb sancions per als directius de les plataformes que incompleixin la legislació, amb més supervisió dels algoritmes. La Moncloa preveu iniciar la tramitació parlamentària del paquet legislatiu en les properes setmanes, tot i que reconeix que encara queden per definir aspectes clau com els mecanismes tècnics de verificació.
La iniciativa espanyola s’emmarca en una tendència internacional creixent. Austràlia va ser el primer país a aprovar una llei que limita l’accés dels menors de 16 anys a les xarxes socials, imposant fortes sancions econòmiques a les plataformes que no adoptin “mesures raonables” per impedir-ho. Tanmateix, l’experiència australiana ha generat dubtes sobre l’eficàcia real d’aquests sistemes, ja que molts adolescents aconsegueixen sortejar els controls mitjançant dades falses. França i Portugal treballen actualment en projectes de llei similars, mentre que altres països europeus estudien fórmules que inclouen límits d’edat, verificació d’identitat i consentiment parental.
L’anunci de Sánchez no ha passat desapercebut entre alguns gegants del sector tecnològic com Elon Musk, amo de la xarxa social X, qui va qualificar el president espanyol com un “tirà i traïdor al poble d’Espanya” en resposta a les mesures destinades a protegir als menors i reforçar la responsabilitat de les plataformes.
A nivell mundial, les xarxes socials més utilitzades per la població jove continuen sent Facebook, que lidera el rànquing amb uns 3.070 milions d’usuaris, seguit de YouTube, Instagram i TikTok, la qual cosa evidencia l’enorme concentració de l’activitat social digital i evidencia la necessitat d’una regulació més estricta.