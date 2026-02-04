SEGRE

Els experts, sobre el veto als menors de 16 anys a les xarxes socials: “salut mental, model australià i regulació”

El Govern central prepara una llei per restringir l’accés d’adolescents de fins a 15 anys a les plataformes digitals. Musk reacciona titllant Sánchez de “tirà i traïdor” després de l’anunci

Espanya s’afegeix a un nombre creixent de països com Austràlia, França o Portugal. - SEGRE

Espanya s’afegeix a un nombre creixent de països com Austràlia, França o Portugal. - SEGRE

El president del Govern de l’Estat, Pedro Sánchez, va anunciar ahir que l’Executiu impulsarà una llei per restringir i regular l’accés dels menors de 16 anys a les plataformes digitals i xarxes socials. L’anunci es va produir durant la seua intervenció al World Governments Summit, celebrat a Dubai, on va presentar un paquet de cinc mesures legislatives dirigides a reforçar el control sobre les grans plataformes tecnològiques. Segons Sánchez, l’objectiu és avançar cap a un entorn digital “més segur, democràtic i respectuós amb els drets fonamentals”, en un moment que va qualificar de “decisiu per a les generacions futures”.

El president va subratllar la necessitat de recuperar el control de la governança digital, una qüestió que considera central en l’actualitat. Segons el seu parer, l’ecosistema de les xarxes socials ha derivat en un “estat de desgovern” en el qual les lleis s’incompleixen i determinades pràctiques queden impunes. 

Sánchez va alertar dels riscos associats a la difusió de continguts il·legals, l’expansió de la desinformació i els discursos d’odi, així com de la falta de protecció de les dades personals, problemes que afecten de manera especial els menors. La futura norma, segons va explicar el cap de l’Executiu central, obligarà les plataformes digitals a implantar sistemes efectius de verificació d’edat i reforçarà els mecanismes de control sobre el funcionament intern de les xarxes. 

Aquestes mesures es complementaran amb sancions per als directius de les plataformes que incompleixin la legislació, amb més supervisió dels algoritmes. La Moncloa preveu iniciar la tramitació parlamentària del paquet legislatiu en les properes setmanes, tot i que reconeix que encara queden per definir aspectes clau com els mecanismes tècnics de verificació.

La iniciativa espanyola s’emmarca en una tendència internacional creixent. Austràlia va ser el primer país a aprovar una llei que limita l’accés dels menors de 16 anys a les xarxes socials, imposant fortes sancions econòmiques a les plataformes que no adoptin “mesures raonables” per impedir-ho. Tanmateix, l’experiència australiana ha generat dubtes sobre l’eficàcia real d’aquests sistemes, ja que molts adolescents aconsegueixen sortejar els controls mitjançant dades falses. França i Portugal treballen actualment en projectes de llei similars, mentre que altres països europeus estudien fórmules que inclouen límits d’edat, verificació d’identitat i consentiment parental.

L’anunci de Sánchez no ha passat desapercebut entre alguns gegants del sector tecnològic com Elon Musk, amo de la xarxa social X, qui va qualificar el president espanyol com un “tirà i traïdor al poble d’Espanya” en resposta a les mesures destinades a protegir als menors i reforçar la responsabilitat de les plataformes.

A nivell mundial, les xarxes socials més utilitzades per la població jove continuen sent Facebook, que lidera el rànquing amb uns 3.070 milions d’usuaris, seguit de YouTube, Instagram i TikTok, la qual cosa evidencia l’enorme concentració de l’activitat social digital i evidencia la necessitat d’una regulació més estricta.

Josep Maria Ganyet, Ramon Arnó i Joan Teixidó

Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic

“No es tracta que les xarxes siguin dolentes, sinó que el seu model actual no està ben plantejat. Els estats han de protegir els seus ciutadans, perquè els problemes digitals es converteixen en problemes de salut pública”, afirma Ganyet. A més, afirma que “els estudis mostren que l’ús intens de les xarxes afecta la salut mental dels joves, i  dificultar-ne l’accés pot tenir efectes positius amb el temps”.

Ramon Arnó, expert legal en ciberdelictes

“De les cinc mesures que ha proposat Sánchez, l’única que pot tenir certa transcendència és que les xarxes estiguin obligades a identificar i a expulsar els menors de 16 anys”, afirma Arnó, que recorda que la iniciativa s’inspira en el model australià. Tanmateix, adverteix de les dificultats pràctiques que suposa implementar la mesura. Per això,  subratlla que, més enllà de la restricció d’accés, “la clau és  educar-los en competències digitals i ensenyar-los a actuar  dins del món digital”. A més, assenyala que els menors buscaran alterna tives, la qual cosa reforça la necessitat d’acompanyar la regulació amb polítiques de conscienciació.

Joan Teixidó, ecosistema digital de SEGRE

Aquest expert considera que la mesura era necessària, malgrat que adverteix dels seus límits:  "Controlar l’accés és possible i complex.” Segons el seu  parer, els menors de 16 anys no haurien de ser en unes xarxes que “ja no són xarxes socials, sinó plataformes de  contingut”, on “el missatge d’un desconegut pesa més que la foto d’un amic”. En aquest sentit, assenyala que Instagram o TikTok “funcionen com YouTube”, per la qual cosa resulta “absurd que els menors s’hi moguin  sense control”. D’aquesta manera, Teixidó defensa que l’entorn digital s’ha de regular com altres mitjans: “La  televisió i la ràdio estan controlades, tenen franges d’edat i sancions.”

