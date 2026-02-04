CIBERDELINQÜÈNCIA
La Fiscalia escorcolla les oficines d’X a París i cita a declarar Elon Musk
Investiga la utilització de l’algoritme per afavorir continguts negacionistes i sexuals
La unitat de Delictes Informàtics de la Fiscalia de París i la de Ciberdelinqüència de la Policia gal·la i Europol van escorcollar ahir les oficines de la xarxa social X (abans Twitter) a França per una investigació oberta el gener de l’any passat.
La Fiscalia parisenca va difondre l’operació amb un curiós missatge en aquesta mateixa plataforma en el qual anunciava que la deixava. “Ens podeu trobar a LinkedIn i Instagram”, assenyalava.
Segons va informar en un comunicat al seu web, ha citat a declarar el proper 20 d’abril tant Elon Musk, propietari d’X, com la consellera delegada de la companyia, Linda Yicarino. “Els empleats de la plataforma X també han estat citats durant la setmana del 20 al 24 d’abril del 2026 per ser interrogats en qualitat de testimonis”, va afegir.
La investigació va arrancar després de diverses denúncies rebudes el 12 de gener del 2025 sobre la possible manipulació de l’algoritme de la xarxa social per afavorir determinats continguts.
“La investigació es va ampliar després d’altres demandes que denunciaven el funcionament de [l’aplicació d’intel·ligència artificial integrada] Grok a la plataforma X, fet que havia donat lloc a la difusió de continguts negacionistes i deepfakes de caràcter sexual”, va agregar la Fiscalia.
La Comissió Europea ha obert una investigació contra X per les imatges sexuals deepfake generades sense consentiment per Grok, així com per altres continguts controvertits que Brussel·les sospita que violen la DSA, la directiva europea de Serveis Digitals.
En aquest context, la investigació de la Fiscalia francesa se centra en els següents delictes penals: “Complicitat en la possessió d’imatges de menors amb caràcter pedòfil i pornogràfic”, la “difusió, oferta o posada a disposició en banda organitzada d’imatges de menors amb caràcter pedòfil i pornogràfic”, i “atemptat contra la imatge de la persona” pels deepfakes de caràcter sexual. S’hi sumen, segons detalla la Fiscalia parisenca, “crims contra la humanitat [negacionisme]” i, en els tres casos com a “banda organitzada”, l’“extracció fraudulenta de dades d’un sistema de tractament automatitzat”, la “falsificació del funcionament d’un sistema de tractament automatitzat de dades” i “administració d’una plataforma en línia il·lícita”.