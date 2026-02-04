L’Aemet avisa: Leonardo començarà a debilitar-se divendres però dissabte arriba una nova borrasca
Catalunya se salva de les "precipitacions fortes i persistents" que escombren la península
L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha indicat que la borrasca Leonardo, que deixarà aquests dies "precipitacions fortes i persistents" a la península, tret del nord-est, començarà a debilitar-se aquest divendres encara que es preveu l’arribada d’una de nova dissabte vinent.
En un avís especial publicat aquest dimecres, l’organisme estatal ha anticipat que es mantindrà en els propers dies "una circulació atlàntica induïda per la borrasca Leonardo".
S’esperen, en conseqüència, "precipitacions localment fortes i extraordinàriament persistents en punts d’Andalusia, zona centre i Galícia, amb acumulacions que seran molt significatives en zones muntanyoses".
El comunicat ha assenyalat així mateix que, a causa de l’"alt nivell de saturació del terra i desglaços", es donarà un "significatiu impacte hidrològic" en conques dels vessants atlàntic i mediterrani d’Andalusia, Extremadura i Castella i Lleó.
Leonardo portarà aquests dies una intensificació del vent, amb ratxes molt fortes en àmplies zones i temporal marítim generalitzat, i seran probables els esllavissaments de terra i els danys en béns i infraestructures.
Així, dijous es contemplen precipitacions generalitzades i persistents i la península estarà sota l’efecte d’un "flux humit i el pas de nous fronts atlàntics associats a Leonardo".
La variable més destacable aquell dia, segons això, serà el vent, amb ratxes molt fortes en àmplies zones del territori, tret del terç nord-est. En àrees muntanyoses de la meitat sud i litorals exposats se superaran els 90-100 km/h.
Dissabte arriba una nova borrasca
En el seu comunicat, l’Aemet ha anticipat que Leonardo començarà a "debilitar-se progressivament" divendres, si bé continuarà la seua influència encara que menor, amb precipitacions pel vessant atlàntic peninsular. La cota de neu se situarà per sota dels 1.000 metres en el quadrant nord-oest i entre 1.200-1.400 metres en la resta.
Però malgrat el seu debilitament, es contempla per a dissabte l’arribada d’una nova borrasca atlàntica, que intensificarà les precipitacions i el vent. S’esperen ratxes molt fortes en el terç sud i sud-est peninsular i el temporal marítim serà significatiu a Galícia i Cantàbric.
Diumenge, i després del pas de la borrasca atlàntica, les altes pressions s’establiran pel sud-oest península amb el vent de component oest.