Una localitat catalana prorroga 'sine die' la suspensió de la seua Zona de Baixes Emissions
Tots els dies tindran la mateixa consideració que un dia festiu en la normativa de la ZBE fins que Rodalies funcioni amb "normalitat"
L'ajuntament de Reus ha prorrogat 'sine die' la desactivació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) fins que el servei de Rodalies es restableixi amb "normalitat". La pròrroga se suma als dies ja anunciats des del passat 21 de gener. Tots els dies tindran la mateixa consideració que un dia festiu en el context normatiu de la ZBE de Reus.
En conseqüència, aquests dies no computaran als efectes del nombre màxim d'accessos anuals previstos (24) a la zona de baixes emissions sense necessitats d'autorització per a tots els vehicles de residents a fora de Reus o que no paguen l'impost de vehicles a la ciutat afectats per limitacions previstes a l'ordenança que regula la ZBE.
El Govern de la Generalitat ha instat als municipis amb ZBE a què apliquin amb caràcter les excepcions i autoritzacions previstes a les seves ordenances municipals de ZBE, així com els mecanismes de flexibilitat contemplats en la normativa vigent, per permetre l'entrada i sortida de tots els vehicles que ho tenen limitat.