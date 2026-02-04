Sanitat retira unes cremes dermatològiques i protectores per "possible contaminació"
El defecte del producte podria causar "inflamació de la pell, irritació o reaccions al·lèrgiques"
L’Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris (Aemps) ha ordenat la retirada de les cremes dermatològica i protectora MediHoney del mercat espanyol després de detectar una possible contaminació a causa d’inadequats processos en la seua fabricació. La mesura afecta a tres referències comercialitzades en tubs de 50 i 2 grams distribuïdes per Prim S.A. a Madrid.
Segons ha informat aquest dimecres l’Aemps en una nota publicada en la seua pàgina web, la crema dermatològica MediHoney està indicada per a la protecció de la pell contra esquerdes, irritacions, sequedat o fricció. Per la seua part, la crema protectora es fa servir per protegir la pell dels fluids corporals i la humitat. L’organisme dependent del Ministeri de Sanitat ha advertit que el procés de contaminació detectat podria causar inflamació de la pell, irritació o reaccions al·lèrgiques en els usuaris.
L’alerta sanitària s’ha activat després que el representant autoritzat Integra LifeSciences (França) de l’empresa fabricant Derma Sciences, Inc (Canadà) comuniqués oficialment el problema a les autoritats espanyoles. La companyia distribuïdora a Espanya està remetent una nota d’avís a distribuïdors, professionals sanitaris, farmàcies i pacients per informar-los del problema detectat i les accions a seguir.
Productes afectats per la retirada sanitària
Els productes afectats per aquesta mesura inclouen la crema dermatològica MediHoney en tub de 50 grams amb referència 597, la crema protectora MediHoney en tub de 50 grams amb referència 582, i la crema MediHoney de 2 grams amb referència 800. Totes aquestes presentacions han de ser retirades immediatament de farmàcies, distribuïdors i centres sanitaris.
Recomanacions per a pacients i professionals sanitaris
L’Aemps ha instat els pacients que disposin d’aquestes cremes als seus domicilis a què deixin d’utilitzar-les immediatament i les rebutgin de forma segura. A més, es recomana que contactin amb els seus professionals sanitaris perquè els proporcionin una opció terapèutica alternativa adequada a les seues necessitats dermatològiques.
Quant als professionals sanitaris, l’Aemps els ha sol·licitat que inspeccionin el seu inventari per identificar si disposen dels productes afectats. En cas afirmatiu, han de posar les unitats en quarantena i seguir les indicacions proporcionades per l’empresa fabricant. Igualment, farmàcies i distribuïdors tenen l’obligació de no dispensar els productes i procedir a la seua devolució seguint els canals establerts.