El sud de Lleida, una de les zones amb més probabilitat d'observació exitosa de l'eclipsi del 12 d'agost
El Parc Astronòmic del Montsec farà pedagogia del fenomen a les sessions diürnes generals i familiars
El sud de les comarques de Lleida i alguns indrets de les Terres de l'Ebre són les zones del país on hi ha més probabilitats de contemplar amb èxit l'eclipsi total de sol previst per a les 20.30 hores del 12 d'agost. Així ho ha afirmat aquest dimecres el gerent del Parc Astronòmic del Montsec, Salvador Ribas, d'acord amb els mapes d'estadístiques meteorològiques que indiquen que la probabilitat que hi hagi núvols o tempestes és més elevada a la franja costanera que no pas a l'interior. Davant l'excepcionalitat del fenomen, el Parc Astronòmic del Montsec farà pedagogia de l'eclipsi a les sessions diürnes generals i familiars programades. Entre altres qüestions, s'explicaran les mesures que cal prendre per observar l'eclipsi amb seguretat.
"Crec que probablement el lloc més bo a Catalunya serà la zona del delta de l'Ebre, perquè és una zona molt plana, i malgrat que aquí duri menys estona, les estadístiques meteorològiques són força favorables a què tinguem moltes possibilitats d'èxit a les terres de Lleida, perquè en zones del litoral i prelitoral, durant l'agost i al capvespre, el risc de tempestes hi és. Però és una estadística, al final aquell dia farà el temps que hagi de fer", ha assenyalat Ribas.
De fet, la ciutat de Lleida i les Borges Blanques són dos dels 20 municipis catalans que el Govern proposa com a emplaçaments segurs per veure l'eclipsi del 12 d'agost. Per contra, l'eclipsi al Parc Astronòmic del Montsec no serà total, atès que es quedarà en el 99,9%, i els tècnics de la instal·lació es desplaçaran a altres indrets més favorables per a estudiar i col·laborar en l'observació del fenomen.
Activitats pedagògiques al Parc Astronòmic del Montsec
El Parc Astronòmic del Montsec (PAM), gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), iniciarà aquest divendres la temporada 2026 amb un conjunt de novetats que estaran centrades, sobretot, a explicar, difondre i fer pedagogia de l'eclipsi total de solar que viurà Catalunya aquest mes d'agost, un fenomen que no es produeix des de fa 120 anys.
Així, a les sessions diürnes generals i familiars es farà pedagogia de l'eclipsi del 12 d'agost indicant on i com s'ha d'observar de forma segura. D'altra banda, a partir del juny, a les visites nocturnes generals 2D el PAM estrenarà una nova projecció anomenada 3clipse, un viatge immersiu que explica el trienni extraordinari d'eclipsis solars del 2026, 2027 i 2028, l'únic que serà completament visible a la península Ibèrica.
El president de Ferrocarrils, Carles Ruiz Novella, ha destacat que l'eclipsi és un "fenomen únic i excepcional, no només per a la població general sinó també en l’àmbit científic". Ruiz ha garantit que des del PAM, un equipament de referència en la divulgació de l'astronomia, posaran "tots els recursos per garantir que la ciutadania pugui contemplar l'eclipsi amb totes les garanties".
Observació amb ulleres homologades
El gerent del PAM, Salvador Ribas, ha subratllat que no totes les ulleres de sol són vàlides per a l'observació d'un eclipsi i que cal que estiguin homologades i disposin dels filtres adequats. Per exemple, són aptes les que tenen un marc de cartó i làmines de polímer negre, i actualment costen, ha dit, "entre tres i quatre euros". Aquestes ulleres, ha afegit Ribas, "no caduquen", però no s'han de fer servir si presenten cops o arrugues a les làmines.
Ribas ha afegit que la ciutadania només es podrà treure les ulleres homologades mentre duri l'eclipsi, un període de temps que oscil·larà entre poc més d'un minut a les Terres de l'Ebre i uns 30 segons al sud de Lleida. A més, el gerent del PAM ha recomanat buscar una bona zona d'observació cap a l'oest i tenir en compte que, en aquell moment, el sol tindrà una inclinació de tan sols 5 graus, ja que estarà a prop de la posta.
Nou radiotelescopi i més grups d'escolars
A banda de les activitats centrades en l'eclipsi, enguany també començaran al Parc Astronòmic del Montsec les sessions obertes amb el nou radiotelescopi que permet observar el cel tant de dia com amb núvols. Serà a partir de la primavera quan s'oferirà tant als visitants s com per a les sessions de pràctiques dels alumnes de la Universitat.
A més, el PAM ampliarà els horaris per a les visites de grups, especialment d'escolars. Fins ara, es feien de dimarts a dijous i ara s'habilita també els dilluns. "L'any passat vam tenir prop de 4.500 alumnes catalans i vam haver de deixar grups fora perquè aquest és el màxim que podem acollir. Per això, enguany obrim un dia més i així podem donar cobertura a la creixent demanda d'aquest col·lectiu, especialment en períodes de primavera i tardor", ha detallat Ruiz.
Durant el 2025 el parc ha rebut 30.000 visitants i, segons ha assenyalat el president del Consell Comarcal de la Noguera, Miquel Plensa, enguany confien a superar els 32.000 o 33.000 visitants gràcies al bon estat dels embassaments. Segons el president comarcal, el fet que estiguin plens d'aigua afavoreix l'arribada de més turistes, els quals solen combinar les activitats aquàtiques amb una visita al PAM.
Nou curtmetratge, tallers, exposicions i activitats singulars
A més d'aquestes novetats, a partir d'aquest divendres, i amb motiu del Dia de la Dona i la Nena en la Ciència, es projectarà un curtmetratge de 7 minuts que ret homenatge a Maria Assumpció Català i Poch, primera astrònoma professional d'una universitat espanyola. El film, que es podrà veure durant tot l'any, repassa la seva trajectòria des dels inicis fins al seu paper clau en la recerca astronòmica.
També amb motiu de l'any Gaudí s'ha creat un taller anomenat 'Mosaics de Llum', una proposta familiar d'òptica màgica que aprofita les làmines polaritzades per crear mosaics i vitralls dinàmics que canvien segons la llum i l'orientació. Inspirant-se en el trencadís de Gaudí, les persones que hi participen podran jugar amb el color, la simetria i la textura mentre descobreixen conceptes d'òptica de manera amena i creativa.
A la primavera es podrà veure la nova exposició '100 anys d'història dels Planetaris', per celebrar el centenari del primer planetari modern, inaugurat el 1925 a Múnic. La mostra, que ha itinerat arreu del món, repassa un segle d'evolució tecnològica i cultural d'aquests espais únics de divulgació científica.
Altres propostes són una nova activitat combinada de ioga, visita nocturna i maridatge de productes del territori que es farà, un cop al mes, durant els mesos de maig, juny i juliol i agost. A més, FGC mantindrà les sessions d'observació del cel a l'estació de muntanya de Vall de Núria i enguany les estendrà a Boí Taüll.
Finalment, el PAM manté les tres activitats singulars que es realitzen cada any. D'una banda, la 16a edició del cicle de música sota les estrelles, que es farà entre finals d'estiu i la tardor. De l'altra, el Festival d'Astronomia, que enguany arriba a la 12a edició i es farà del 10 al 12 d'octubre. I finalment, la 3a edició de Nadal a l'Astronòmic, que s'avançarà al pont de la Puríssima.