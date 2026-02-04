La UE canvia les normes i prohibirà els sobres de quètxup, sucre o oli en hostaleria
Bars i restaurants hauran d’eliminar les monodosi per la nova normativa europea d’envasos
Els bars i restaurants espanyols hauran de deixar d’utilitzar monodosi de salses, sucre, sal, oli i vinagre a partir del 12 d’agost de 2026. La data marca l’entrada en vigor del Reglament (UE) 2025/40, conegut com a PPWR, que regula els envasos i residus plàstics a tota la Unió Europea amb l’objectiu d’avançar cap a un model de consum més sostenible i reduir els residus generats pel sector de l’hostaleria.
Aquesta mesura forma part d’una estratègia europea més àmplia per frenar la contaminació per plàstics d’un sol ús. El nou reglament estableix que els envasos només podran comercialitzar-se si compleixen els requisits de sostenibilitat fixats per Brussel·les, tal com recull l’article 4 del text normatiu. A partir d’agost de 2026, l’antiga Directiva 94/62/la CE sobre envasos quedarà derogada, donant pas a una regulació més estricta i harmonitzada a tots els països membres.
Els establiments d’hostaleria hauran de substituir els sobres individuals per alternatives reutilitzables, com dispensadors emplenables o formats que puguin utilitzar-se diverses vegades. Aquesta transformació afectarà especialment productes tan habituals com el quètxup, la maionesa, el sucre o els sobres d’oli que durant dècades han estat presents a les taules de bars i restaurants.
Excepcions per a menjar a domicili i motius sanitaris
Encara que la prohibició és general per als locals que serveixen menjar in situ, la normativa contempla algunes excepcions vinculades a raons d’higiene i transport. Les monodosis podran continuar utilitzant-se en serveis de menjar per portar, comandes a domicili i repartiment, així com en centres sanitaris o assistencials, sempre que es compleixin les condicions específiques establertes al reglament.
A més, abans de la data d’entrada en vigor, la Comissió Europea aprovarà un sistema d’etiquetatge harmonitzat que permetrà als consumidors identificar correctament com gestionar aquests residus i quines alternatives estan disponibles en cada cas.
Noves obligacions per al sector HORECA des del 2027
El reglament no es limita a eliminar els envasos d’un sol ús, sinó que introdueix obligacions addicionals per a bars i restaurants en els propers anys. A partir de febrer del 2027, els establiments hauran de permetre que els clients portin el seu propi recipient per a begudes o menjar preparat, fomentant així l’ús d’envasos personals reutilitzables.
Des del febrer de 2028, els locals hauran d’oferir directament l’opció d’envasos reutilitzables dins de sistemes de reutilització organitzats. No obstant, les microempreses quedaran exemptes d’algunes d’aquestes obligacions, reconeixent les dificultats operatives i econòmiques que podrien enfrontar els negocis més petits.
Avaluació de l’impacte ambiental fins el 2034
L’objectiu principal d’aquesta regulació és reduir l’enorme volum de residus plàstics generats per envasos d’un sol ús, considerats una de les principals fonts de contaminació al continent europeu. Per mesurar l’efectivitat d’aquestes mesures, el reglament preveu que la Comissió Europea realitzi una avaluació general abans d’agost de 2034.
Aquesta avaluació analitzarà la contribució del reglament al mercat interior i a la sostenibilitat ambiental, incloent un apartat específic sobre el sistema agroalimentari i el malbaratament alimentari. Amb aquest full de ruta, Brussel·les busca transformar per complet la forma en què es consumeixen i gestionen els envasos en la vida quotidiana, començant per gestos tan habituals com afegir sucre al cafè o utilitzar quètxup en un restaurant.