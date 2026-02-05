ASTRONOMIA
L’eclipsi solar, protagonista al Parc Astronòmic del Montsec
El pla de Lleida, enclavament estratègic per observar un fenomen “únic”
L’eclipsi solar total del proper 12 d’agost serà el protagonista de la nova temporada del Parc Astronòmic del Montsec (PAM), ja que el sud de les comarques de Lleida serà un enclavament estratègic per observar un fenomen “únic” i “espectacular”. Així ho va destacar el gerent del PAM, Salvador Ribas, qui va afegir que l’observatori farà pedagogia de l’eclipsi en les sessions diürnes i familiars programades per explicar, sobretot, les mesures a prendre per observar de “manera segura” l’eclipsi. Lleida ciutat i les Borges Blanques són dos dels 20 municipis catalans que el Govern proposa com a emplaçaments segurs per veure l’eclipsi, que al PAM no serà total, ja que es quedarà en el 99,9%. Per això, els tècnics de la instal·lació es desplaçaran a altres llocs més favorables per estudiar i col·laborar en l’observació del fenomen.
El PAM, gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat, iniciarà demà la temporada amb un curtmetratge sobre Assumpció Català i Poch, primera astrònoma professional d’una universitat espanyola. Entre les activitats també destaquen el taller Mosaics de Llum, amb motiu de l’Any Gaudí; la nova exposició 100 anys d’història dels Planetaris, que arribarà a la primavera; l’activitat combinada de ioga, visita nocturna i maridatge amb productes de proximitat, una vegada al mes al maig, al juny, al juliol i a l’agost; i les sessions d’observació del cel a l’estació Vall de Núria i enguany, també a Boí Taüll.
Per la seua part, el president de Ferrocarrils, Carles Ruiz Novella, va destacar que el PAM, de referència en la divulgació de l’astronomia, posarà “tots els recursos per garantir que la ciutadania pugui contemplar l’eclipsi amb totes les garanties”. A més de les activitats, Ruiz va assenyalar que entre les novetats d’aquesta temporada es troba el nou radiotelescopi i l’ampliació dels horaris per a les visites de grups, especialment escolars, amb 4.500 alumnes la temporada anterior. Així mateix, la previsió és superar els 31.000 visitants de l’any passat, com va assegurar el president del consell comarcal de la Noguera, Miquel Plensa. També són programades activitats singulars com el cicle de música sota les estrelles i el Festival d’Astronomia, del 10 al 12 d’octubre.