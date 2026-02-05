INSTITUCIONS
Marc Cerón, membre de la junta de l’Acadèmia de Gastronomia
Presidida per Joan Font després de la mort de Carles Vilarrubí
El lleidatà Marc Cerón, empresari i director d’Ilerda Serveis, ha entrat a formar part de la junta directiva de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició (ACGN), que presideix Joan Font en substitució de Carles Vilarrubí, que va morir el 28 de desembre. Cerón, acadèmic des de fa quatre anys, exercirà com a vocal a la taula directiva, que marcarà el rumb de la institució fins al 2030. Advocat de professió, soci fundador del bufet Font & Conde, Font és patró de la Fundació Vila Casas i membre de l’Associació de Bibliòfils de Barcelona. En aquest encàrrec, Font treballarà acompanyat per una setantena d’acadèmics amb una trajectòria consolidada en el món de la gastronomia i reconegut prestigi en els àmbits cultural, empresarial, científic i universitari. Entre ells figuren les dos vicepresidentes, Carme Ruscalleda i Rosa Mayordomo; la secretària Cristina Cabañas; i el tresorer, Ramon Agenjo. Completen la llista de vocals Paco de la Rosa, Montse Folch, Ignacio Garcia-Nieto, Toni Massanés, Ferran Rodes, Valentí Roqueta, Jordi Vilaseca i Elena Yepes. A més de la publicació de nous treballs especialitzats, una de les principals comeses de l’ACGN és l’entrega dels Premis Nacionals de Gastronomia, la part més visible de la seua missió.
Fundada el 1989 pel periodista, gastrònom i historiador Néstor Luján juntament amb un grup d’apassionats de la cuina catalana, l’ACGN es dedica a preservar, promoure i desenvolupar la cultura i el patrimoni culinari i gastronòmic de Catalunya.