SANITAT
Menys de la meitat dels insomnes tenen diagnosticat el trastorn
Un estudi liderat pel CAP de Balaguer detecta la bretxa, més àmplia en els joves
L’insomni crònic afecta el 13,6% de la població adulta a Catalunya, però només un 5,1% té aquest diagnòstic registrat en la seua història clínica dels centres d’atenció primària. Aquesta diferència, documentada per primera vegada en un estudi liderat per l’Equip d’Atenció Primària de Balaguer, posa de manifest un problema estructural en la detecció d’un trastorn que afecta la qualitat de vida de milers de persones.
L’insomni crònic és un trastorn caracteritzat per dificultats persistents per iniciar o mantenir el son, o per despertar-se aviat, almenys tres nits per setmana durant un mínim de tres mesos.
La investigació, publicada recentment a la revista científica Healthcare, compara dades d’una enquesta que diagnostica l’insomni amb criteris sanitaris internacionals amb la base de dades Sidiao, que recull informació anonimitzada de més de 4 milions de persones que han estat ateses a la xarxa d’atenció primària catalana.
Els resultats evidencien que més de la meitat dels afectats no apareixen registrats en el sistema sanitari públic, la qual cosa representa una infraestimació considerable de la magnitud real d’aquest problema de salut pública.
Jesús Pujol, coordinador de la investigació amb Jordi Gol, va destacar que aquestes dades aporten una oportunitat clara per millorar la pràctica assistencial diària. L’estudi aplica els criteris diagnòstics de la Classificació Internacional de Trastorns del Son (ICSD-3), que garanteix la precisió de les conclusions.
Un aspecte rellevant de l’estudi és l’anàlisi per grups d’edat, que revela una bretxa especialment pronunciada en la població de 18 a 54 anys. En aquestes edats es tendeix a normalitzar el fet de dormir malament, una cosa que consideren temporal o associat a l’estrès diari, i no solen consultar els professionals sanitaris.
La situació canvia radicalment a partir dels 55 anys, grup en el qual la prevalença de l’insomni detectada per l’enquesta poblacional (18,2%) pràcticament coincideix amb la registrada als CAP (18,5%). Això suggereix que la població de més edat consulta amb més freqüència sobre els problemes de son, possiblement perquè els associen amb altres condicions de salut o perquè tenen més contacte habitual amb els serveis sanitaris.