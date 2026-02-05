SALUT
“En la prevenció ens hi va la vida”
Pacients oncològics i familiars reclamen més recursos per assegurar el benestar emocional i continuar investigant. L’Associació Lleidatana d’Ostomitzats reivindica més sensibilització
Apostar pel diagnòstic precoç, invertir més en investigació i assegurar el benestar emocional i psicològic de pacients i familiars van ser les principals reivindicacions ahir en el Dia Mundial contra el Càncer. Un any més, la plaça Paeria de la capital del Segrià es va tornar a omplir de música en un acte organitzat per l’Associació contra el Càncer a Lleida. Abans, Montserrat Cerqueda va ser una de les encarregades de llegir el manifest. En declaracions a SEGRE, va defensar la importància de la prevenció i el diagnòstic precoç en la lluita contra aquesta malaltia. “És que ens hi va la vida”, va destacar. “Hi ha persones que tenen por d’anar al metge per si els troben alguna cosa, però és que no podem deixar d’anar-hi i fer-nos revisions”, va remarcar. També va llegir el text Ramon Mesegué en representació de l’Associació Lleidatana d’Ostomitzats, qui va reclamar la necessitat d’incrementar la sensibilització i visibilització del col·lectiu. “Una ostomia pot ser causada per altres motius però el principal és el càncer. Jo no sabia el que era fins que el metge m’ho va plantejar com l’única oportunitat per intentar salvar la meua vida”, va assegurar. Així mateix, va defensar la necessitat d’incrementar els recursos per garantir el benestar emocional i social de pacients i familiars al llarg de tot el procés de la malaltia, fins i tot al final de vida. “Hem avançat molt en investigació, però no ens podem permetreque això canviï, al contrari, ha d’augmentar per poder aportar solucions que a la llarga ens puguin salvar la vida”, va afirmar.
Segons dades de Salut, s’estima que l’any passat es van diagnosticar 2.549 nous casos de càncer a les comarques lleidatanes. En homes, el 20,4% dels tumors van ser de pròstata, seguits de colorectals (16,8%) i pulmó (15,5%). En dones, el 29,2% van ser de mama, colorectals (14,8%) i pulmó (8,1%). Pel que fa a la mortalitat, en les dones hi va haver les mateixes defuncions per càncer de mama que de pulmó, amb 61, quan el 2024 aquest últim va ser la tercera causa de mortalitat per aquesta malaltia.