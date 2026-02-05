COMUNICACIÓ
Projecte radiofònic al Solsonès per trencar estigmes en salut mental
El consell comarcal del Solsonès i l’emissora pública Solsona FM han posat en marxa un programa radiofònic sobre salut mental per a abodar aquesta problemàtica en el món rural. El programa, que s’emetrà una vegada al mes, es diu Enten(i)ment i compta amb la participació de la psicòloga del Centre Sanitari del Solsonès Núria Sánchez. “En el món rural costa més parlar de salut mental per por del que diran o perquè no vols que t’etiquetin”, va exposar Sánchez, que va assegurar que amb el programa volen “trencar mites i estigmes”. La primera emissió serà demà coincidint amb la celebració del Carnaval i es posarà el focus en com es viu la salut mental en un context festiu.
Per la seua part, la directora de Solsona FM, Roser Clotet, va destacar que “no volem fer teràpia de grup” sinó “sensibilitzar la població i que des de casa puguin escoltar els consells i viure amb naturalitat els problemes de salut mental”.
Cada capítol durarà mitja hora i es parlarà de qüestions com l’ansietat, la pressió social, l’autoestima, l’ús de pantalles, l’adolescència o l’estrès. A més d’aportar dades reals, es presentaran eines pràctiques i es plantejaran situacions quotidianes.