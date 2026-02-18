Artesa de Segre es manté fidel a la Matança del Porc
Els àpats de Carnaval es van repetir a Artesa de Segre amb la tradicional Matança del Porc. En total es van sacrificar quatre porcs i es van elaborar més de 200 quilos de llonganissa i 190 de botifarra negra per a unes 2.000 racions, degustades en un berenar popular a la zona de les Sitges que durant el dia van elaborar una trentena de voluntaris del municipi. Un any més, la festa segueix dempeus i amb força gràcies al relleu de voluntaris, ja que els joves del municipi van participar activament en l’elaboració de les llonganisses i botifarres com els qui més. i des de primera hora del matí.
Des de les sis del matí es va encendre el foc amb les calderes per coure les botifarres. “Hi ha relleu i és satisfactori per a la tradició, però també hi ha persones que amb 90 anys volen participar en aquesta celebració arrelada a Artesa”, van apuntar alguns dels voluntaris.
Conchita Gil n’és una. En els últims anys no s’ha perdut cap ocasió de fer mondongo des de la sortida del sol. És veïna del nucli de Montargull i amb 89 anys, la més veterana del grup, encara que la segueixen de prop altres voluntaris que s’acosten als 90 juntament amb aquells no arriben als 20 anys. Es tracta d’una de les celebracions més arrelades al municipi, una tradició que es remunta a l’any 1979 i que continua viva gràcies a la implicació veïnal. A primera hora del matí els voluntaris es van reunir per elaborar el mondongo i la carn, que després a la tarda van degustar desenes de comensals.
La festa gastronòmica d’Artesa de Segre s’emmarca en la celebració del Carnaval en aquesta localitat de la Noguera i posa punt final als actes, que es van iniciar divendres passat i que van incloure una gran rua dissabte i amb la lectura del pregó de Sa Majestat Saltasekles.