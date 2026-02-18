JUSTÍCIA
La Moncloa demana a Fiscalia investigar xarxes per difondre pornografia infantil
Denuncia que en 11 dies la IA de X va generar 3 milions de nus, molts de nens
El Govern central demanarà al Ministeri Fiscal que investigui els delictes que les xarxes socials X, Meta i TikTok podrien estar cometent per la creació i difusió de pornografia infantil mitjançant les seues intel·ligències artificials (IA). El Consell de Ministres ha invocat per a això l’article 8 de l’Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal, que estableix que el Govern pot demanar a la Fiscalia que promogui davant de la Justícia “les actuacions pertinents en ordre a la defensa de l’interès públic”. Segons va denunciar ahir la portaveu del Govern de l’Estat, Elma Saiz, en onze dies la intel·ligència artificial de la xarxa social X ha generat més de 3 milions de fotos de nus, incloent-ne 23.000 de nens i nenes que han provocat “una enorme alarma social” i que posen en risc la salut mental, el benestar i el desenvolupament de nens, nenes i adolescents. “No podem permetre, a través de l’algoritme, que es pugui amplificar o emparar tot això”, va advertir Saiz, que va alertar que “està en joc la seguretat dels nostres fills, la protecció de la seua imatge, la seua intimitat i la seua llibertat”.
L’informe presentat pel Govern explica que les eines d’intel·ligència artificial integrades a les xarxes socials no només són permetent crear imatges sexuals d’aparença realista a partir de fotografies de persones menors d’edat, sinó que, a més, contribueixen, gràcies a la configuració algorítmica, a la seua difusió massiva i indiscriminada en l’entorn digital. L’activació de l’article 8 es produeix després de considerar que aquests fets “podrien estar afectant l’interès públic tutelat pel Ministeri Fiscal”, i suposarien una vulneració de diversos articles sobre elaboració de material pornogràfic utilitzant menors; producció, venda, distribució, exhibició, oferiment o facilitació de material pornogràfic o l’adquisició o possessió de pornografia infantil, inclosos els deepfakes per a ús propi, així com l’accés a posta a aquest contingut a través d’internet.
La Comissió Europea va considerar que la petició a la Fiscalia per part del Govern pot ser compatible amb la llei europea de Serveis Digitals, en tant que els països poden obrir la via penal per perseguir “individus” que fan un ús delictiu de les xarxes, però va insistir que les plataformes com TikTok o X davant de qui reten comptes és la mateixa Comissió.