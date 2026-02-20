RECONEIXEMENT
El Forn Segura, amb segell artesà
És l’únic de Lleida amb distintiu d’elaboració pròpia
El Forn de Pa Segura, ubicat al carrer Jeroni Pujades de Pardinyes, ha rebut el distintiu d’empresa artesana alimentària atorgat per la Generalitat, un reconeixement que certifica que els seus productes s’elaboren íntegrament de forma artesanal. Segons la propietària, Marta Segura, es tracta de l’únic establiment amb aquest distintiu a la ciutat de Lleida. Identificat amb una A que ja llueix al tau-lell del local, aquesta etiqueta acredita que “el producte és artesà i que tot el procés es fa des de zero, amb formulació i elaboració pròpies, fins i tot la massa mare”, explica Segura. “És un reconeixement perquè el client sàpiga que darrere hi ha un treball artesanal real”, afegeix la mestra fornera.