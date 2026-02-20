INICIATIVA
Hospital ‘made in Lleida’ a Gàmbia
L’associació solidària Superant Fronteres participa en la construcció d’un centre sanitari a Omorto. Una delegació amb un arquitecte es desplaça a la zona, on ha obert un pou
Una delegació de l’associació solidària lleidatana Superant Fronteres, formada per professionals d’emergències i voluntaris, s’ha desplaçat aquesta setmana a Gàmbia per supervisar els primers treballs de construcció del Centre d’Assistència Primària i Maternitat d’Omorto, en aquest país africà. “La setmana passada van acabar els treballs de perforació del pou que ha de proveir el centre de salut i que en primera instància donarà servei a les obres de construcció”, explica David Mora, portaveu de l’entitat i que forma part d’aquesta expedició.
Dimecres, sota la direcció de l’arquitecte lleidatà Guillem Muñoz Manzano, es van fer treballs de mesurament de la parcel·la que ocuparà el futur centre sanitari. La següent fase dels treballs serà la construcció de la tanca perimetral del recinte, que s’ha encarregat a una empresa de la mateixa localitat, i que començarà la setmana que ve. Els cooperants lleidatans tenen previstos diversos partits amb autoritats locals i empreses constructores per preparar la licitació de les obres, que està previst que s’iniciïn al novembre, una vegada passada la temporada de pluges.
Projecte Bàntaba
Amb el projecte Bàntaba 2025-2028 –Border Health Access Hospital– es vol establir un modern centre sanitari a Omorto, que proporcionarà serveis essencials a la població local i les comunitats veïnes. L’hospital oferirà atenció d’emergència, serveis de salut maternoinfantil, assistència sanitària general i tractaments especialitzats, millorant els resultats generals de salut, promovent el benestar de la comunitat i reduint les disparitats de salut causades per l’aïllament geogràfic. En aquest projecte, Superant Fronteres col·labora amb l’ONG local Help Them in The Gambia, que és el seu principal promotor, i amb altres ONG catalanes i actors socials a Gàmbia.
Omorto i els seus pobles circumdants tenen una població d’uns 40.000 habitants, majoritàriament dones i nens. La justificació de la necessitat d’un hospital en aquesta zona es basa en el seu aïllament geogràfic, les necessitats d’atenció d’emergència, l’alta mortalitat materna i infantil, la reducció de costos per als pacients i la millora en salut pública i prevenció de malalties. Tindrà una aula de formació per incidir en aspectes com la planificació familiar, la salut sexoafectiva i la prevenció de la mutilació genital.