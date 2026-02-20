CELEBRACIÓ
L’Agrocarnaval reuneix milers d’universitaris
El Campus d’Agrònoms de la Universitat de Lleida (UdL) va acollir ahir una nova edició de l’AgroCarnaval, la primera gran festa universitària de l’any, que va reunir milers d’estudiants procedents dels diferents campus de la UdL en una vesprada marcada per l’ambient festiu, la música i les disfresses. L’esdeveniment, organitzat per la Promo ETSEA 2026, es va allargar des de la tarda fins ben entrada la nit, combinant jocs, activitats lúdiques i concursos de disfresses amb premis per als millors. Paral·lelament, el recinte es va omplir de música amb la presència de diversos DJ de Ponent, que van animar la festa durant tota la jornada.