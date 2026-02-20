L’emocionant actuació de 150 cantants de l’Orfeó Català en ple vol cap a Los Angeles
Van interpretar l’'Himne de l’alegria' a 35.000 peus d’altura rumb al seu recital amb la Filharmònica de Los Angeles
L’Orfeó Català va protagonitzar una actuació insòlita aquest dimarts a bord d’un vol directe Barcelona-Los Angeles de l’aerolínia LEVEL. Els prop de 150 cantants del cor català van interpretar l’Himne de l’alegria a 35.000 peus d’altura, sorprenent la resta de passatgers durant el trajecte cap a Califòrnia, on aquest divendres debuten a terra nord-americà.
La formació, cor resident del Palau de la Música Catalana, es va arrancar a cantar el famós passatge coral de l’Himne de l’alegria de Beethoven, que forma part de la Novena Simfonia. L’actuació es va organitzar en coordinació amb la tripulació per garantir la seguretat del vol i no interferir en les operacions normals de l’aeronau.
L’aerolínia LEVEL va tematitzar l’avió amb recolzacaps especials de l’Orfeó Català-Palau de la Música, donant pistes sobre qui eren els passatgers que cantaven. Aquest detall va acompanyar la fita artística que suposa per al cor barceloní la seua primera actuació en territori nord-americà.