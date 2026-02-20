Mor als 53 anys l’actor Eric Dane, d’'Euphoria' i 'Anatomia de Grey’
A causa de l’esclerosi lateral amiotròfica, diagnòstic que va fer públic l’abril del 2025
L’intèrpret Eric Dane, conegut pels seus papers a 'Euphoria' i 'Anatomia de Grey’, ha mort als 53 anys. Segons ha confirmat la seua família a People, l’actor va morir el dijous 19 de febrer a causa de l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA), diagnòstic que va fer públic l’abril de 2025. "Amb el cor encongit, compartim que Eric Dane va morir dijous a la tarda després d’una valenta batalla contra l’ELA. Va passar els seus últims dies envoltat d’amics molt estimats, la seua devota esposa i les seues dos boniques filles, Billie i Geòrgia, que eren el centre del seu món," expressen els pròxims al difunt en el comunicat.
Al llarg del seu temps amb l’ELA, Eric s’havia convertit en un "apassionat defensor de la conscienciació" i la investigació, decidit a "marcar la diferència" en altres persones que afronten la mateixa lluita. "Se li trobarà profundament a faltar i serà recordat sempre amb afecte", continua l’escrit, que indica que "Eric adorava els seus fans i està eternament agraït per la immensa mostra d’amor i suport que ha rebut". "La família ha demanat privacitat mentre travessa aquest moment impossible", conclou.
Dane va nàixer el 9 de novembre de 1972 a San Francisco. Va debutar en pantalla el 1991 amb una aparició a la sitcom 'Salvados por la campana' i va sumar participacions en sèries com 'Aquellos maravillosos años’, 'Matrimonio con hijos’, 'Roseanne' o 'Embrujadas'. El seu gran salt professional va arribar a 'Anatomia de Grey’ com el doctor Mark Sloan, anomenat McSteamy, personatge que va interpretar entre 2006 i 2012. En cine, va formar part de pel·lícules com 'X-Men: La decisió final’, 'Una parella de tres’, 'Burlesque', 'Americana' i 'Bad Boys: Ride or Die'.