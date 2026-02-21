POBLACIÓ
Assentaments de persones sense llar
La Paeria notifica a la Sindicatura de Greuges l’existència de 27 emplaçaments en els quals viuen el 70,8% dels 120 sensesostre. Catorze estan a l’aire lliure i tretze més, en edificis abandonats
Unes 120 persones viuen al carrer a Lleida ciutat, de les quals 85 ho fan en assentaments, fet que representa el 70,8% del total, segons consta en un informe que recull la Sindicatura de Greuges amb dades obtingudes a partir de la informació facilitada per la Paeria. Es tracta d’un web en el qual s’inclouen dades de 84 municipis de tot Catalunya. En el cas de la capital del Segrià, el consistori notifica l’existència de 27 assentaments (formats per grups de cinc o més persones que comparteixen un mateix espai durant més d’una setmana) amb 85 persones. D’aquests, 14 es troben a l’aire lliure, amb 24 persones, i 13 més estan situats en edificis abandonats, amb 61 residents. Per un altre costat, 35 persones estan en situació de carrer aïllada, segons la informació aportada per l’ajuntament.
L’informe indica que el 29,2% de les persones sense llar registrades, un total de 35, reben seguiment per part dels serveis socials. També s’aporta un altre tipus d’informació, com l’edat, encara que només s’ofereixen dades de 31 persones. D’aquestes, nou tenen entre 41 i 50 anys; vuit entre 51 i 60; sis, entre 26 i 30 anys; sis entre 31 i 40, i dos tenen entre 61 i 65 anys. El registre comptabilitza 34 homes i només una dona. Pel que fa a la nacionalitat, sis són espanyols, una persona de la UE i setze de fora de la UE, mentre que es desconeix la de vuit. En referència a la situació administrativa, només s’ofereix informació de setze persones, de les quals onze estan considerades no regulars i cinc tenen regularitzada la seua situació a l’Estat. Mentrestant, la Paeria indica que la ciutat disposa de 585 places residencials i 70 placers més d’emergència. També notifica serveis de roba i de menjador social, sense especificar les places, però no d’higiene.
El web es basa en les dades presentades en el marc de la Taula Institucional per a l’Abordatge del Sensellarisme, que va tenir lloc el passat 11 de desembre. Les dades s’han obtingut a través de qüestionaris enviats a municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona i als de més de 20.000 habitants. En total, dels 84 n’han respost 81. Segons aquestes xifres, han notificat 6.898 persones que estan vivint al carrer, de les quals 2.117 són a Barcelona ciutat. El 36,3% es troben en assentaments, amb un total de 429 emplaçaments registrats en el conjunt d’aquests municipis. Així mateix, més del 56% es troben en seguiment dels serveis socials. Per edats, destaca que 124 persones sense llar tenen menys de 18 anys.