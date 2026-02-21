SALUT
Donació solidària contra el càncer
Paquita Ràfales, membre d’Adima, entrega tres dispositius al servei d’Oncologia Radioteràpica de l’Arnau. Permeten mantenir el pacient en la posició correcta durant proves i tractaments
El Servei d’Oncologia Radioteràpica de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida ha estrenat recentment tres nous dispositius immobilitzadors gràcies a una donació solidària. El gest respon a la voluntat individual de Paquita Ràfales Majós, membre de l’Associació de Dones Intervingudes de Mama (Adima), que no és la primera vegada que col·labora amb l’hospital, demostrant un compromís constant amb la millora de l’atenció dels pacients.
Els immobilitzadors són dispositius que permeten mantenir el pacient completament immòbil i en la posició correcta durant les proves i tractaments. El cap del Servei d’Oncologia Radioteràpica, Moisés Mira, va mostrar ahir el seu agraïment a Paquita Ràfales per “la seua generositat i compromís amb la salut” i va explicar que “la incorporació de tres nous equips suposa una millora significativa en la qualitat assistencial”. El procés de donació es va iniciar el desembre del 2024, amb la coordinació de la direcció de serveis generals i la direcció econòmica de l’hospital. No es tracta d’una aportació econòmica desvinculada del procés, sinó d’una implicació activa per part de Paquita Ràfales. Va ser ella mateixa qui va estar en contacte amb la casa comercial proveïdora, gestionant-ne la compra i l’arribada al centre i seguint tot el procés fins a la seua incorporació definitiva al servei. El juny passat, Oncologia Radioteràpica va inaugurar una escultura de l’artista Manuel de Donato, finançada per Adima dins del projecte d’humanització del servei per millorar l’experiència de pacients, familiars i professionals.
Trobada a Aitona sobre l’atenció a pacients i familiars
El Centre de Servei d’Aitona es converteix aquest primer trimestre de l’any en un espai de referència i coordinació per al Baix Segrià en la lluita contra el càncer de la mà de l’Equip d’Atenció Primària i l’Associació Contra el Càncer, que compta ara amb una Junta Local a Aitona. L’equipament ha acollit una reunió aquesta setmana amb professionals sanitaris, regidors i referents comarcals en la lluita contra la malaltia i l’atenció de les persones. La sessió va servir perquè els professionals sanitaris poguessin conèixer de primera mà tots els serveis que ofereix l’entitat a més de compartir dubtes i reforçar la coordinació.