ENSENYAMENT
Lleida perd quatre línies d’I3 i una d’ESO respecte a l’oferta de fa un any
L'oferta serà de 176 i 179 grups, respectivament, per al pròxim curs
L’oferta inicial per al pròxim curs escolar serà de 176 grups (línies) en I3 i 179 a primer de l’ESO a les comarques de Lleida, segons va informar ahir el departament d’Educació. Els centres públics perdran quatre grups d’Infantil respecte a l’oferta inicial del curs actual, ja que el Pirineu en guanya un però el pla en tindrà 5 menys, la qual cosa en deixa un total de 135. Mentrestant, la concertada mantindrà les seues 41 línies.
Per la seua part, al primer curs de Secundària es preveu mantenir el mateix nombre de grups, encara que la pública en perdrà un al pla, que guanyarà la concertada. D’aquesta forma, en total hi haurà 137 línies en instituts públics i 42 en concertats.
En el conjunt de Catalunya, l’oferta inicial per al curs vinent serà de 2.966 grups en I3 i de 2.866 a primer d’ESO, 37 menys i 25 més que en l’actual, respectivament. Educació manté el 99,8% de l’oferta malgrat que a l’inici del curs que ve espera 1.700 alumnes menys a I3, cosa que afirma que permetrà reduir les ràtios.
A Lleida es preveuen de 17 alumnes per classe a les escoles públiques d’alguns dels municipis més habitats. Respecte a la concertada, 283 unitats perdran el concert per motius com no aplicar la coeducació i separar per sexe, segons va indicar el director general de Centres Concertats, Xavier Güell.
La secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Meritxell Ruiz, va valorar que la nova proposta de renovació de concerts per als propers sis anys “limita molt la capacitat d’acollir la matrícula viva” i va assenyalar que “no demanem concertacions de facto, sinó capacitat per poder donar resposta si cal”.