ACOLLIDA
Més de 2.300 ucraïnesos, amb protecció a Lleida des de l’inici de la guerra
Un total de 2.370 persones d’origen ucraïnès disposen actualment a la província de Lleida d’una autorització de protecció temporal a conseqüència del conflicte armat al seu país. Segons les dades de la subdelegació del Govern, 1.492 són dones i 878 homes. Una d’aquestes persones és la Uliana, de 38 anys, que va arribar a Lleida dies després de la invasió russa a Ucraïna el 24 de febrer del 2022. “Va ser un malson perquè vaig haver de marxar de la ciutat on vivia feliç, a Ivano-Frankivsk, amb molta por i l’arribada a Lleida no va ser fàcil”, va explicar ahir. El subdelegat del Govern central a Lleida, José Crespín, juntament amb representants de l’Associació Ucraïnesa de Lleida, Mariya Dutchak i Uliana Zinska, van visitar ahir el negoci de quiromassatgista que la Uliana va obrir el setembre del 2022. “He començat de zero per construir un nou futur”, va assenyalar. Així mateix, va agrair la solidaritat dels familiars d’un amic que la va acollir a casa seua quan va arribar al Secà de Sant Pere, on també la van ajudar en els primers moments amb roba i joguets per als nens. Per la seua part, Crespín va voler posar en relleu la “determinació i fortalesa” dels ciutadans ucraïnesos que han hagut de marxar del seu país.