CINE
Mor Eric Dane, actor de ‘Grey’s Anatomy’ i ‘Euphoria’, als 53 anys
L’intèrpret Eric Dane, conegut pels seus papers a Euphoria i Grey’s Anatomy, ha mort als 53 anys. Segons va confirmar la seua família a People, l’actor va morir dijous a causa de l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA). “Va passar els seus últims dies envoltat d’amics molt estimats, la seua devota esposa i les seues dos boniques filles, Billie i Georgia, que eren el centre del seu món”, van expressar els seus pròxims. L’actor s’havia convertit en un “apassionat defensor de la conscienciació” i la investigació, decidit a “marcar la diferència” en altres persones que afronten la mateixa lluita. Quan va anunciar el seu diagnòstic l’abril del 2025, va afirmar que “podia continuar treballant” i va rodar la tercera temporada d’Euphoria, que s’estrenarà el 12 d’abril.