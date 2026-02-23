Alerta sanitària per risc d’asfíxia amb gominoles Hello Kitty importades del Japó
Les autoritats sanitàries han ordenat la retirada del producte en onze comunitats autònomes després de la notificació europea
L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha emès una alerta sobre el risc d’asfíxia que suposa el consum d’unes gominoles de la marca Hello Kitty procedents del Japó i distribuïdes a través dels Països Baixos. El producte en qüestió conté konjac, un ingredient que pot provocar ennuegada, especialment en nens i persones vulnerables.
L’Agència ha tingut coneixement d’aquesta situació a través de la Xarxa de Alerta Alimentaria Europea (RASFF), després que les autoritats sanitàries neerlandeses notifiquessin el cas. El producte es comercialitza sota la denominació 'Gelatina Hello Kitty de poma i konjak', de la marca Sanrio, i es presenta en bosses de plàstic que contenen sobres individuals.
La distribució inicial del producte afectat ha arribat a onze comunitats autònomes: Andalusia, Aragó, Astúries, Balears, Canàries, Cantàbria, Castella i Lleó, Catalunya, Galícia, Madrid i Comunitat Valenciana. Tanmateix, AESAN no descarta que puguin existir redistribucions a altres territoris del país.
Actuació de les autoritats competents
La informació sobre aquesta alerta alimentària ha estat traslladada a les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes mitjançant el Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI). Aquest protocol permet verificar la retirada efectiva dels productes afectats de tots els canals de comercialització i establiments on puguin trobar-se.
Recomanacions per als consumidors
AESAN ha emès una recomanació expressa als consumidors que disposin d’aquests productes als seus domicilis: s’han d’abstenir completament de consumir-los. L’Agència insta la població a comprovar si tenen en el seu poder aquestes gominoles i, en cas afirmatiu, no ingerir-les sota cap circumstància a causa del greu risc d’asfíxia que representen.