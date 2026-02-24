La DGT estudia limitar els avisos de radars al GPS en autopistes
Trànsit planteja restringir la precisió dels avisos digitals seguint el model francès per reforçar l'eficàcia dels controls mòbils
La Direcció General de Trànsit treballa en una modificació normativa que transformaria la manera com les aplicacions de navegació informen sobre radars a les autopistes espanyoles. La proposta busca restringir els avisos que revelen la ubicació exacta dels controls mòbils, seguint el model implementat a França, amb l'objectiu de reforçar l'eficàcia dels dispositius de vigilància i reduir la sinistralitat a les carreteres.
Actualment, plataformes com Google Maps, Waze o SocialDrive permeten als conductors compartir en temps real la localització precisa tant de radars fixos com mòbils. Aquest sistema col·laboratiu facilita que altres usuaris redueixin la velocitat just abans d'arribar al punt senyalat, cosa que des de Trànsit consideren que pot restar efectivitat als operatius de control, especialment aquells destinats a detectar infraccions greus.
La DGT assenyala que la problemàtica no afecta els radars fixos, la ubicació dels quals és pública i accessible, sinó els dispositius mòbils i els operatius específics. La difusió immediata de la seva posició exacta, argumenten, pot facilitar que alguns conductors els evitin i, per tant, redueix la capacitat dissuasiva d'aquests controls de seguretat viària.
El model francès com a referència normativa
La proposta de Trànsit s'inspira directament en la legislació francesa, on està prohibit mostrar el punt concret d'un control quan forma part d'un operatiu sensible. En aquests casos, les aplicacions només poden advertir d'un perill en un tram ampli de via que pot abastar diversos quilòmetres en autopista, sense precisar-ne la ubicació exacta. La DGT no planteja eliminar completament els avisos de radars, sinó reduir el nivell de detall quan estigui en joc la seguretat viària.
Debat entre informació i eficàcia dels controls
El debat sobre els avisos de radars no és nou al sector. Hi ha qui defensa que aquestes notificacions fomenten una conducció més prudent en reduir la velocitat de manera generalitzada, mentre que altres veus consideren que alertar del punt exacte d'un radar mòbil converteix el control en un obstacle fàcilment esquivable, restant-li capacitat dissuasiva i efectivitat real.
Controls exprés per dificultar la difusió d'avisos
Paral·lelament a aquesta possible modificació normativa, la DGT ha intensificat els controls exprés, operatius de curta durada d'entre deu i quinze minuts situats en punts estratègics de les vies. Aquesta fórmula dificulta que la seva ubicació es difongui massivament entre els conductors, ja que sovint el control ja s'ha retirat quan comença a circular l'avís per les aplicacions col·laboratives.
Integració en l'estratègia de seguretat viària
La mesura s'emmarca dins del pla estratègic 2025-2030 de l'organisme, centrat en la reducció de la sinistralitat a les carreteres, especialment en vies secundàries i trams amb alta concentració d'accidents. Qualsevol canvi legal, però, haurà de trobar l'equilibri entre el dret dels conductors a la informació i la necessitat de garantir l'eficàcia dels dispositius de control en plena era digital.