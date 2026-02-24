SEGRE

El projecte ‘Veus en xarxa’ connecta més de 300 persones grans del territori

Una voluntària instal·la el dispositiu de veu en una llar. - CREU ROJA LLEIDA

Redacció

El projecte Veus en xarxa, impulsat per Creu Roja i la Fundació Amancio Ortega, ofereix suport i acompanyament a 319 persones grans de la demarcació de Lleida mitjançant dispositius de veu instal·lats a les seues llars. Fins ara s’han distribuït 253 assistents de veu en vuit comarques (Alt Urgell, Pallars Jussà, Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Solsonès, Urgell i Segrià), cosa que permet a usuaris d’entre 65 i 90 anys mantenir-se connectats, crear recordatoris i accedir a informació de forma senzilla. El dispositiu actua com un assistent essencial que no jutja i sempre respon; una sensació de seguretat que no és només emocional sinó també pràctica. Els assistents permeten realitzar videotrucades, configurar recordatoris mèdics i accedir a continguts d’entreteniment sense necessitat de cap destresa manual. El programa, que busca reintegrar les persones grans en el seu entorn comunitari, es complementa amb la tasca de prop de cinquanta voluntaris que realitzen seguiment, trucades de companyia i activitats per reduir la solitud no desitjada.

