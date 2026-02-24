GASTRONOMIA
Sabor de Lleida a la Guia Michelin
Tretze restaurants reben la placa de la mà de CaixaBank en un acte a Girona. Ponència del xef Joel Castanyé sobre creativitat i producte local com a eixos de la cuina contemporània
CaixaBank va entregar ahir a 89 restaurants de Catalunya, 13 dels quals de les comarques lleidatanes, les plaques que els acrediten com a establiments recomanats per la Guia Michelin del 2026. L’acte, celebrat a l’Auditori de Girona, va reunir més de 200 representants del sector entre restauradors i membres de les principals associacions professionals. A la província de Lleida, els restaurants recomanats a la prestigiosa guia són L’Antic Forn (Cervera), El Ventador (Barruera), Benet (les Borges Blanques), El Portalet, (Bossòst), Er Occitan (Bossòst), Ferreruela (Lleida), Carballeira (Lleida), Era Coquèla (Vielha), Eth Bistro Gastro Espai (Vielha), El Niu (Escunhau), Es Arraïtzes (Garòs), Saroa (Lleida) i Els Comdals (Cervera).
L’acte va començar amb la benvinguda de Josep M. Gonzàlez, director territorial de CaixaBank a Catalunya, que va reconèixer el mèrit dels 89 restaurants seleccionats i va posar de relleu el treball i el dinamisme d’un sector “estratègic i resilient que combina tradició i modernitat generant un enorme impacte econòmic, social i cultural”.
Així mateix, hi va ser present Joel Castanyé, xef de La Boscana, de Bellvís, que va oferir una ponència centrada en la creativitat, la gestió dels equips de cuina i la importància del producte local com a eix de la gastronomia contemporània. Castanyé va afirmar que “el futur passa per cuines arrelades al territori però amb mirada innovadora”. Val a recordar que el restaurant lleidatà va rebre la segona estrella Michelin a la gala celebrada el novembre passat i és un dels tres establiments lleidatans reconeguts amb aquest distintiu al costat de Fogony, de Sort, i Malena, de Gimenells.
En total, Catalunya compta aquest any amb 151 restaurants recomanats Michelin, una xifra que representa prop d’un de cada cinc establiments de tot l’Estat espanyol. Es troben repartits per 76 municipis catalans, la qual cosa confirma “la diversitat del panorama gastronòmic”. Per la seua part, CaixaBank materialitza el seu suport a la restauració a través de Food&Drinks, la seua divisió especialitzada.
Marta Clot i dotze dones de cellers lleidatans, al D’vines 2026
La Trobada D’vines 2026 amb la influencer Marta Clot i la participació de dones d’una quinzena de cellers lleidatans serà la principal novetat de la cinquena edició d’aquesta campanya, presentada ahir a l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida. Organitzada per la consultora de comunicació enogastronòmica Como Pomona, la iniciativa té el suport de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi), la DO Costers del Segre, l’àrea d’Igualtat de la diputació de Lleida i de l’ajuntament de Lleida. També compta amb la col·laboració dels cellers participants, Eschotur Lleida, Fundació Ilersis, Cal Esmet i Cal Quiteria, entre d’altres. La Llotja acollirà el proper dia 23 de març la Trobada D’vines amb una tertúlia amb Marta Clot i un espai de mostra i degustació de vins així com de productes de proximitat. També seguiran els sopars de maridatge d’vines 2026 al restaurant L’Espurna.
La lleidatana Aina Perelló, finalista a Le Cordon Bleu
La lleidatana Aina Perelló, natural d’Alpicat, és una dels deu finalistes de la 14a edició del Premi Promeses de l’Alta Cuina de Le Cordon Bleu de Madrid, un dels certàmens gastronòmics més prestigiosos d’Espanya. Perelló, de 19 anys, és la representant del Jesuites Sarrià-Sant Ignasi de Barcelona, una de les 30 escoles de 20 províncies presents en el concurs. La gran final se celebrarà el proper 14 d’abril a la seu madrilenya de l’escola gastronòmica.