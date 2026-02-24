Sanitat alerta de la possible presència d’estelles de fusta en lots de formatge de diverses marques
L’AESAN recomana no consumir lots específics distribuïts en sis comunitats autònomes
L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha emès una alerta sanitària aquest dilluns per la possible presència d’estelles de fusta a diversos lots de formatge ratllat. Les marques afectades són Alteza, Albéniz i Froiz, després d’una notificació realitzada per les autoritats sanitàries de la Comunitat Foral de Navarra a l’organisme dependent del Ministeri de Consum.
L’alerta alimentària s’ha activat a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (SCIRI), que ha traslladat la informació a les autoritats competents de les comunitats autònomes per verificar la retirada immediata d’aquests productes dels canals de comercialització. La distribució inicial dels lots afectats assoleix Andalusia, Cantàbria, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Galícia i Navarra, encara que no es descarta que puguin haver-se redistribuït a altres territoris.
L’AESAN recomana als consumidors que tinguin aquests productes als seus domicilis que s’abstinguin de consumir-los i procedeixin segons les indicacions dels establiments de compra.
Productes i lots afectats per l’alerta sanitària
El primer producte inclòs en l’alerta és el 'Formatge ratllat gouda' de la marca Alteza, amb número de lot 2426026, data de caducitat 05.06.2026 i un format de 200 grams per unitat. Aquest formatge es comercialitza habitualment en establiments de la cadena de distribució associada.
També està afectat el 'Formatge ratllat gouda' de la marca Albéniz, que comparteix el mateix nombre de lot 2426026 i data de caducitat 05.06.2026, encara que en aquest cas el format és d’1 quilogram per unitat, destinat principalment al canal d’hostaleria i restauració.
Finalment, l’alerta inclou el 'Formatge ratllat mozzarella i provolone' de la marca Froiz, igualment amb nombre de lot 2426026, data de caducitat 05.06.2026 i un pes de 200 grams per unitat, distribuït als supermercats d’aquesta ensenya gallega.
Àmbit territorial de distribució del producte
Segons la informació facilitada per l’AESAN, la distribució inicial d’aquests lots de formatge ratllat s’ha concentrat en sis comunitats autònomes. No obstant, les autoritats sanitàries no descarten que pugui existir redistribució a altres regions espanyoles a través de diferents canals comercials, per la qual cosa l’alerta manté la seua vigència a tot el territori de l'Estat espanyol.