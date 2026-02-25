ACTES
Balaguer commemorarà el 8M amb iniciatives per fomentar la igualtat
La Paeria de Balaguer ha organitzat diversos actes en el marc del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, per promoure la igualtat de gènere, fomentar la reflexió col·lectiva i reconèixer el paper fonamental de les dones.
Així, el 5 de març s’entregarà a totes les famílies de les llars d’infants de Balaguer una bossa de la campanya Educa’m des de la igualtat per poder decidir amb llibertat. La iniciativa posa l’accent en la importància de l’educació com a eina transformadora.
El 6 de març a les 12.00 hores, a la plaça Mercadal se celebrarà l’acte institucional organitzat juntament amb el consell comarcal de la Noguera, que inclourà la presentació dels resultats de la campanya de participació ciutadana El missatge que necessitava sentir i es llegirà el manifest. Els missatges s’han pogut dipositar en unes urnes situades en diferents punts de la ciutat.
D’altra banda, el 8 de març, a les 11.30 hores, a la plaça del Pou hi haurà una xocolatada i després una rua teatralitzada fins a la Reguereta, on es durà a terme l’espectacle anomenat Al safareig. Es tracta d’un homenatge a les àvies en el qual el públic podrà disfrutar de cançons, expressions i històries que formen part de la memòria col·lectiva.