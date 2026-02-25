EDUCACIÓ
Caixa de recursos en salut mental per als menjadors
La cooperativa d’iniciativa social Quàlia ha dissenyat una caixa amb recursos lúdics sobre salut mental per als menjadors escolars que gestiona a la Segarra i l’Urgell. Què hi ha dins la caixa? és un projecte amb què volen “promoure la salut mental a través del joc i el lleure”, va explicar Aïda Fontova, psicòloga de l’entitat.
Entre les activitats hi ha jocs de taula col·laboratius, contes i dinàmiques pensades per treballar el benestar emocional de forma lúdica. L’objectiu és que puguin utilitzar el material després dels àpats amb l’ajuda dels monitors, que han rebut formació específica. La caixa arribarà a cinc escoles d’Infantil i Primària entre el març i el juny. A partir del pròxim curs, Quàlia preveu estendre la iniciativa a altres centres i adaptar-la per treballar amb joves i persones adultes.