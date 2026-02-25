CULTURA
Dimiteix la directora del Museu del Louvre pel robatori de joies a l’octubre
El president francès accepta la renúncia
La presidenta i directora del Museu del Louvre de París, Laurence des Cars, va dimitir ahir del càrrec quatre mesos després de la polèmica generada pel robatori d’unes joies de l’època napoleònica a les instal·lacions del museu, una renúncia que va acceptar el president de França, Emmanuel Macron, segons fonts del Palau de l’Elisi. Des Cars va presentar la seua dimissió en una carta a Macron, que va acceptar el pas i “va elogiar l’acte de responsabilitat” de la ja exdirectora. La dimissió s’emmarca en “un moment en el qual el museu més gran del món necessita tranquil·litat i un nou impuls per portar a terme importants projectes de seguretat i modernització”, va indicar en un comunicat l’Elisi.El president va reivindicar igualment la importància del projecte Nou Renaixement, anunciat pel mateix Macron el 2025 i que preveu una ambiciosa remodelació de les instal·lacions del Louvre el 2031 per incloure, entre altres novetats, una sala específica per a la Monna Lisa de Leonardo da Vinci que tindrà un “cost addicional”. Va agrair a Des Cars la seua tasca i el seu compromís durant els últims anys, destacant que sempre s’ha basat en “la seua indiscutible experiència científica”. Macron va anunciar que li confiarà una missió en el marc de la presidència francesa del G7 sobre la cooperació entre els grans museus dels països del bloc. Des Cars es trobava en el centre de la polèmica arran de l’important robatori de joies a plena llum del dia a la pinacoteca de la capital parisenca, un incident després del qual va presentar la seua dimissió, que en aquell moment va ser rebutjada pel Govern francès. En el robatori es van extreure vuit peces de joieria que estan valorades en 88 milions d’euros.