JUSTÍCIA
Més investigació sobre pornografia infantil amb IA
La Fiscalia reforçarà el control a petició del Govern central. Contra la impunitat de les grans plataformes i possibles delictes
La Fiscalia General de l’Estat reforçarà, a petició del Govern central, la investigació per si poguessin estar cometent delictes per la creació i difusió de pornografia infantil en xarxes socials mitjançant les seues eines d’intel·ligència artificial. Així ho va decidir ahir la fiscal general, Teresa Peramato, en la primera Junta de Fiscals en la qual va participar des que va prendre possessió del càrrec al desembre, i en la qual va acordar que encomanarà aquesta tasca a la Unitat Especialitzada de Criminalitat Informàtica de la Fiscalia, que investiga habitualment delictes en entorns digitals. Segons el Ministeri Fiscal, la fiscal de la Sala Coordinadora contra la Criminalitat Informàtica, Elvira Tejada de la Fuente, va exposar les possibles vies d’intervenció i com s’aborda aquest fenomen en altres països europeus. La decisió de Peramato va comptar amb el consens dels membres de la Junta de Fiscals, òrgan del Ministeri Fiscal que assisteix la fiscal general en matèria doctrinal i tècnica.
La Junta de Fiscals ha de ser escoltada abans de la decisió de la Fiscal General. Peramato exposarà la seua resolució al Govern central “de forma raonada en els propers dies”, segons el Ministeri Públic. En aquesta línia, la Fiscalia va assenyalar que l’article 8 de l’Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal estableix que el Govern de l’Estat podrà interessar de la fiscal general que promogui davant dels tribunals les actuacions pertinents en ordre a la defensa de l’interès públic. El Govern es va dirigir al Ministeri Fiscal el passat 17 de febrer perquè promogués accions encaminades a investigar i perseguir la pornografia infantil creada amb intel·ligència artificial.El cap de l’Executiu, Pedro Sánchez, va avançar la setmana passada que invocaria aquesta possibilitat perquè “la impunitat dels gegants ha d’acabar”, en al·lusió a les xarxes socials X, TikTok i Meta. “Aquestes plataformes estan atemptant contra la salut mental, la dignitat i els drets dels nostres fills i filles”, va argumentar a X el cap de l’Executiu, per a qui “l’Estat no ho pot permetre”.