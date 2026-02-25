LITERATURA
Sánchez Piñol presenta la seua nova novel·la, inspirada en ‘Moby Dick’
L’escriptor Albert Sánchez Piñol va publicar ahir Després del naufragi (Univers), en què combina la novel·la d’aventures clàssica amb la faula política dels últims vint anys a Catalunya i imagina una seqüela del Moby Dick de Herman Melville. L’escriptor va assegurar que Moby Dick sempre l’ha fascinat, ja que parla de les relacions amb la naturalesa i l’impossible, i que s’ha atrevit a continuar amb Ismael com a narrador de la història una vegada és rescatat. A aquesta capa de novel·la d’aventures clàssica ha afegit la faula política, per a la qual va dir que la realitat dels últims anys li ha donat material: “La més fantasiosa de les meues novel·les és la menys imaginativa”, va afegir Sánchez Piñol, per a una novel·la en la qual apareixen personatges que poden recordar dirigents polítics catalans. Després del naufragi, primera novel·la que l’autor publica al segell Univers, s’inicia després que el balener Pequod és enfonsat per la balena blanca i Ismael és rescatat per una altra nau, la tripulació de la qual es veu posseïda per una idea que desborda els límits de l’autoritat. Al principi, quan se li va ocórrer la idea amb l’arribada de Donald Trump al seu primer mandat com a president dels Estats Units, va pensar a fer-la en clau política nord-americana amb demòcrates i republicans barallant-se per dominar el vaixell, però després va decidir variar-ho.