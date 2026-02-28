SERVEIS
L'associació Aremi commemora els seus 50 anys mirant al futur
L’entitat celebra l’aniversari i presenta un programa farcit d’activitats. Anuncia nous projectes, com un servei especialitzat per a nadons amb trastorns del neurodesenvolupament
L’associació lleidatana Aremi, dedicada a acompanyar persones amb discapacitat cerebral i pluridiscapacitat al llarg de tota la seua vida, va celebrar ahir a la Diputació el 50è aniversari amb una jornada matinal que va servir per presentar el seu programa d’activitats previst per al 2026 i anunciar diverses novetats amb què l’entitat vol augmentar la seua visibilitat. Sota el lema Una llavor que no para de créixer, l’acte va posar el focus tant en la trajectòria d’Aremi com en els seus reptes de futur.
La jornada va arrancar amb una actuació del violoncel·lista Hugo Herraiz i el guitarrista Carles Herraiz, que van donar pas a la presidenta d’Aremi, Maria Mercè Batlle, que va recordar els inicis de l’entitat el 1976, quan “un grup de famílies va impulsar un servei a la ciutat pensat per a persones amb grans discapacitats”, va subratllar. Durant la sessió es va donar a conèixer el full de ruta per a aquest 2026, un any d’aniversari en el qual l’entitat ha preparat un calendari atapeït d’iniciatives amb una doble finalitat: “Visibilitzar la nostra tasca i captar fons”, va assenyalar Elisenda Ros, vicepresidenta d’Aremi. Entre les propostes destaquen la Cursa de Bombers de Lleida, prevista per al 12 d’abril, un acte institucional del 27 d’abril i un concert del pianista Antoni Tolmos, entre altres activitats.
L’acte va servir també per posar sobre la taula reptes pendents. Batlle va alertar de les dificultats per garantir bones condicions laborals als professionals d’Aremi. “No comptem amb el pressupost necessari”, va lamentar. En aquest context, l’entitat va anunciar la creació d’un servei especialitzat per a nens de 0 a 3 anys amb trastorns del neurodesenvolupament, “una etapa clau en la qual el cervell és més plàstic”, va explicar Elisenda Ros.