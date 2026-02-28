CREACIÓ
La Casa de la Música dona 8 beques a creadors de Lleida
Entre 39 candidatures recollides al pla, el Pirineu i Aran. Per a nous projectes com la composició o l’enregistrament
La Xarxa de Cases de la Música ha tancat la nova convocatòria de beques del Programa de Suport a la Creació Musical amb més de 800 propostes musicals rebudes, 39 d’aquestes candidatures de la Casa de la Música de Lleida, Alt Pirineu i Aran. Aquesta nova convocatòria ha concedit més de 100 ajuts a formacions musicals novelles i emergents de tot Catalunya valorant que els projectes fossin propis i singulars, el seu grau d’interès i qualitat i l’impacte de l’ajuda en el desenvolupament i professionalització de la banda o l’artista.
Aquests ajuts donen continuïtat a les convocatòries anteriors i se centren en les diferents línies com la composició, que rep els diners de la SGAE; l’enregistrament en estudi, la producció de directes i la creació de videoclips o càpsules audiovisuals. En el cas de la Casa de la Música de Lleida, el jurat, format per tècnics de la Xarxa de Cases de la Música, ha concedit un total de 8 ajuts a formacions que tindran l’oportunitat de gravar la seua música en un estudi de so professional, preparar els seus directes amb un productor, gravar un videoclip i una beca per facilitar el procés de composició de l’artista.
Respecte a l’ajuda a la composició, la beca en col·laboració amb la Fundació SGAE dotada amb 1.000 euros, ha estat per a Mark Boske, cantant i trompetista del Pallars Jussà.
Quant a l’enregistrament en estudi, dotada amb 1.000 euros cada una, les guardonades han estat Helena de Ángeles, artista lleidatana que fusiona música, teatre i performance, i la rapera i freestyler d’arrels rurals Ainhara.
Les formacions seleccionades per a la producció en directe han estat Sin Plan i Marc Gairí, que n’han obtingut 750 cada un.
D’altra banda, les formacions que rebran ajuts per al registre de videoclisp són Liberum, una banda de hardcore formada el 2013, i Roger Torné, un cantautor nascut a Terrassa i resident a Lleida. També rebran ajuts per tocar en directe al Cafè del Teatre de Lleida els grups Sin Plan i Xens.