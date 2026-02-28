Els accidents laborals mortals a Catalunya creixen un 50% al gener
Catalunya va registrar 12 accidents laborals mortals al gener, un 50% més que el mateix mes del 2025. Segons l’Observatori del Treball, nou dels accidents es van produir durant la jornada de treball, mentre que tres van ser in itinere. Malgrat l’increment de la mortalitat, la sinistralitat global va retrocedir. En el seu conjunt, al gener es van notificar 12.227 accidents. Els accidents lleus en jornada laboral van caure fins als 6.416 (-10,2%) i els greus, fins als 38 (-9,5%). També van baixar els accidents in itinere, amb 1.578 casos (-3,2%).