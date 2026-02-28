PROJECTE
La iniciativa Lleida Alimenta fomenta la bioeconomia
La iniciativa Lleida Alimenta, impulsada per la Fundació Comunitària Raimat Lleida en col·laboració amb la Diputació, va reunir ahir prop de 50 entitats al parc Agrobiotech de la capital per impulsar projectes de bioeconomia circular a partir d’una jornada de treball. L’activitat, organitzada amb la participació del BioHub de Catalunya, va buscar fomentar la col·laboració entre administracions, cooperatives i altres agents econòmics a través de tallers, que van permetre avançar en la definició de nous reptes vinculats amb el territori i orientats a generar un triple impacte –econòmic, social i ambiental– i fomentar la competitivitat del sector.
Elena de Carandini, presidenta de la Fundació Comunitària Raimat Lleida, va afirmar que “Lleida Alimenta és un espai d’aliances on el territori s’alinea”.