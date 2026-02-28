INICIATIVA
Les Borges inaugura un espai de lleure per a gossos
La capital de les Garrigues va inaugurar ahir un nou espai de lleure per a gossos com un dels actes previs a la Fira de Benestar Animal, que comença avui i s’allargarà tot el cap de setmana.
La zona, habilitada per l’ajuntament i supervisada per la regidora de Benestar Animal, Ivette Macià, compta amb 925 metres quadrats i disposa d’una pista on els gossos poden anar sense corretja.
L’edil va destacar que l’espai permetrà als animals socialitzar de manera segura, reduint molèsties en altres llocs.
“Aquest espai serà un èxit si els propietaris es comprometen a vetllar per un ús correcte”, va subratllar Macià. L’àrea estarà oberta a l’hivern de 7.00 a 22.00 hores i de 7.00 a 23.00 a l’estiu.