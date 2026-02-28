Planas demana suport al relleu generacional
El ministre d’Agricultura, Luis Planas, va anunciar ahir que el Govern estatal proposarà destinar almenys el 10% del pressupost de la Política Agrària Comuna (PAC) a la incorporació de joves al sector, amb el 6% plantejat per la Comissió Europea, al considerar que el relleu generacional és “el repte dels reptes” del camp espanyol i europeu. Planas va subratllar que dos de cada tres titulars d’explotacions a Espanya estaran en edat de jubilació el 2030 i que només el 9% dels agricultors té menys de 41 anys, davant del 12% de mitjana a la UE.