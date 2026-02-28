MOSTRA
Daniel Palau, el bisbe de Lleida: “S’ha de separar política i religió”
Es reafirma que “l’Església sempre acollirà el diàleg, però no amb finalitats polítiques”. Després del veto a un acte del PP en un local parroquial
El bisbat va presentar ahir el nou cartell de la Setmana Santa 2026 al Palau Episcopal. En aquest acte, el bisbe Daniel Palau va fer les seues primeres declaracions després que dimecres denegués el permís per celebrar un acte impulsat pel portaveu municipal del PP, Xavi Palau, al local social de l’església de Santa Maria de Gardeny –que tenia per objectiu debatre sobre el futur hub cívic al convent de les Josefines.
El bisbe va afirmar que “no podem acceptar actes polítics dins dels locals religiosos. Hi ha cristians amb pensament polític en tots els partits i no podem decantar-nos per un o per un altre”. Va afegir a més que l’Església “sempre acollirà el diàleg i a tot al que vulgui contribuir a fer créixer la societat en positiu, però mai amb una significació política, com ocorria en aquest cas”.
Paral·lelament, també va fer referència a la recent proposta de l’ajuntament de crear equipaments per acollir persones sense llar a l’antiga escola de Balàfia i al convent de les Josefines, una iniciativa que Daniel Palau va valorar molt positivament, assenyalant que “els que viuen al carrer són persones com nosaltres, per això aquests centres són necessaris. La clau està en com s’acompanyarà i es dignificarà la vida dels qui en faran ús”.
Respecte a les reaccions i el recel d’alguns veïns davant de la proposta, el bisbe va assenyalar que “és normal que hi hagi desconeixement, por i inseguretat, però això no ha d’impedir fer un pas de valentia com a societat i acollir tots aquells que necessiten ajuda”.
Un cartell de Setmana Santa amb història i tradició
El cartell de la Setmana Santa 2026, obra de l’artista Amadeu Bonet, és un quadre que integra elements històrics i culturals de la ciutat, “combinant la representació de la pintura de la crucifixió de la capella de Santa Margarida de la Seu Vella amb la incorporació dels protagonistes de les processons plasmats digitalment”, va explicar ahir el mateix Bonet durant la presentació del cartell al Palau Episcopal de Lleida. L’acte, que va comptar amb la presència d’alguns dels representants de les confraries, va ser protagonitzat pel bisbe Daniel Palau, que va destacar que afronta la seua primera Setmana Santa en el càrrec amb “grans expectatives i ganes de viure-la com un moment de recolliment i celebració de l’amor de Déu”.