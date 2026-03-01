El Fruiturisme d'Aitona rep prop d'un miler de visitants aquest cap de setmana
El certamen arriba a la seua quinzena edició amb la floració avançada
Aitona ha arrancat aquest cap de setmana el Fruiturisme, que ha rebut prop d'un miler de turistes atrets pels camps florits del municipi. La quinzena edició de la campanya s'allargarà fins al 22 de març, enguany amb la floració avançada que ha comportat un canvi de dates.
Entre les novetats d'aquesta edició, hi destaquen la incorporació de 150 noves hectàrees d'ametllers i nous espais i rutes per a visitar la floració. El pagès i guia de Fruiturisme Jordi Lopez ha assegurat en declaracions a l'ACN que "si la temperatura i el temps ens acompanyen, aquest any la floració serà espectacular". També ha explicat que les pluges i les bones temperatures han avançat el procés de floració.
Els turistes, a part de l'espectacle natural, també destaquen la tasca dels guies que els acompanyen en l'experiència. El Manel i l'Anna, veïns de Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès), expliquen que "una coneguda em va recomanar venir a veure la floració, tot i que ella no va fer la visita guiada. Nosaltres ho hem preferit perquè ens expliquin tota la tasca que hi ha al darrera. Hem de posar en valor la feina dels pagesos".
En la mateixa línia s'han expressat l'Ester i la Marta, mare i filla vingudes de Castelldefels (Baix Llobregat). "Ho fan molt bé. Es nota que ho coneixen. T'inspiren molta confiança i t'informen de coses que no pots trobar en un altre lloc", han explicat. Per la seva banda, el Jordi de Lleida ha apuntat que "moltes persones no sabem el que mengem i aquí t'expliquen tot el procés d'obtenció de la fruita".
Enguany fa 15 anys que es va iniciar el projecte, ja consolidat com una cita impresindible en el sector de l'agroturisme, i els organitzadors esperen consolidar els 20.000 visitants de l'edició passada.
En el marc del 15è aniversari de la iniciativa, a les 3.500 hectàrees de presseguers, nectariners i paraguaians, enguany se n'afegeixen 150 de camps d'ametllers. Aquesta nova modalitat també permetrà descobrir Mas Llauradó, la cabana de pedra seca amb la volta més gran de Catalunya. Aquest any també s'estrenen rutes personalitzades en vehicles 4x4, així com un perfum exclusiu inspirat en la floració.
Més enllà de les novetats, Fruiturisme també aposta per les activitats ja tradicionals com vermuts, tastos i ioga entre camps florits, així com l'experiència prèmium 'Una nit sota les estrelles'. Una seixantena de persones entre pagesos, guies i voluntaris fan possible les visites, que es complementen amb la fira agroalimentària al pavelló poliesportiu i que compta amb una vintena de productors locals.