FESTES
Lleida continua de Carnaval amb celebracions a tot el territori
La celebració del Carnaval ahir a la Bordeta i en municipis com Torrelameu, Torrefarrera, Arbeca, els Alamús, Térmens, Vila-sana, Puigverd de Lleida, Miralcamp, Sunyer, Bovera, Rosselló, Guimerà, Puiggròs i Sant Llorenç de Montgai, entre altres, va omplir de color i música els carrers en una edició que va tenir lloc una setmana més tard de l’habitual. A la Bordeta, la festa va reunir nombrosos participants en la tradicional rua que va partir de la plaça del Mercat, així com en el concurs de disfresses al pavelló municipal. La participació va ser elevada i l’ambient, plenament festiu durant tota la tarda. A la resta de municipis que van traslladar la celebració a ahir, les desfilades van congregar centenars de veïns, amb carrosses, actuacions musicals i concursos de disfresses que van mantenir l’activitat fins entrada la nit. Malgrat el retard al calendari, l’acollida va ser notable i els carrers es van omplir de públic. El Carnaval encara té recorregut, ja que el pròxim cap de setmana continuarà en altres municipis, com Juneda i Torres de Segre.