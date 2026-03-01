SEGRE

Rosalía, artista mundial de l’any en els Brit Awards del Regne Unit

Rosalía va revolucionar la gala interpretant ‘Berghain’. - EFE

EFE

Rosalía es va proclamar ahir a la nit l’artista internacional de l’any en els Brit Awards, els premis més importants de la música al Regne Unit, durant una gala celebrada a Manchester. L’artista de Sant Esteve Sesrovires es va imposar així a altres grans noms com el porto-riqueny Bad Bunny i a estrelles internacionals de la talla de Taylor Swift, Lady Gaga i Sabrina Carpenter. Rosalía va acabar revolucionant la festa amb una espectacular interpretació de Berghain, del seu nou àlbum Lux, acompanyada d’una orquestra, ballarins i l’artista islandesa Björk. Un habitacle quadrat en el centre de l’escenari va ser l’escenografia triada per interpretar per primera vegada en directe Berghain, però en una versió de rave.

