TEATRE
Vint-i-dos passions en una
Cervera acull una funció excepcional amb actors de totes les passions catalanes. També es va recuperar una escena de la Passió Medieval en el marc de la presentació de la temporada
La capital de la Segarra va viure ahir una representació extraordinària de la Passió amb actors i actrius de les 22 passions que se celebren a Catalunya durant la Setmana Santa. Va ser en el marc de la presentació de la temporada de la Federació Catalana de Passions, que va reunir més de 200 persones vinculades a aquesta tradició teatral durant tota la jornada.
Els participants van arribar al matí i van portar a terme diferents visites al patrimoni local, així com un esmorzar popular. Al migdia, va tenir lloc la presentació de la temporada de passions a l’església de Santa Maria, que va incloure una mostra de quatre escenes de la Passió de Cervera. Una d’aquestes va ser amb el text i l’escenografia de la Passió Medieval, el projecte que recuperava la versió en català antic del 1534 i que es va representar en quatre ocasions entre el 2016 i el 2019. La recuperació d’aquest espectacle va quedar paralitzada el 2020 per la pandèmia juntament amb la falta de finançament i no s’ha tornat a representar.
A la tarda, el Gran Teatre de la Passió va acollir una funció a partir del text actual de la Passió de Cervera que va intercalar els intèrprets habituals amb altres d’arribats d’Esparraguera, Olesa de Montserrat, Ulldecona, Cunit o Mataró, entre altres localitats. Aquests actors, tots ells amateurs, es van desplaçar diverses setmanes al teatre cerverí per assajar, ja que en cada municipi el text varia.
L’objectiu era mostrar la unitat dins d’aquest moviment teatral i la seua dimensió social al voltant del país, tal com es va fer l’any passat a Montserrat, coincidint amb el mil·lenari del santuari.
D’aquesta manera, l’acte d’ahir va servir de traspàs entre el Mil·lenari de Montserrat i el de Cervera. L’alcalde de Cervera, Jan Pomés, va destacar que “és un aniversari que se sumarà a un altre l’any que ve amb els 550 anys de la Passió de Cervera”. Val a recordar que es tracta de la passió més antiga de tot Europa, iniciada el 1477.
Novetats en l’escena de la Resurrecció i nous actors
La Passió de Cervera arrancarà la seua temporada regular dissabte vinent, 7 de març. Hi haurà sis representacions entre març i abril, totes en horari de tarda els dies 7, 14, 21 i 28 de març i 3 i 11 d’abril.Aquests dies s’estan acabant de perfilar les novetats escenogràfiques, especialment pel que fa a l’escena de la Resurrecció de Crist, que tindrà més espectacularitat aprofitant els recursos que ofereix el nou escenari. Tot i així, els directors no van voler donar més detalls, emplaçant el públic a les funcions.A sobre de l’escenari també hi haurà cares noves. S’estrenen una Marta i un Sant Joan, que és fill d’actors que van interpretar Jesús i la verge Maria en edicions anteriors de l’obra.