OBITUARI
Mor l’artista audiovisual Eugènia Balcells als 82 anys
L’artista Eugènia Balcells ha mort als 82 anys, segons va avançar el diari Ara. Balcells va ser pionera del cine experimental i de l’art audiovisual a Catalunya. Nascuda a Barcelona el 1943, es va traslladar a Nova York el 1968. Va viure durant molts anys als EUA però també va passar èpoques residint a cavall de les dos ciutats. Les seues instal·lacions s’han exposat a Nova York, però també al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), al Museu d’Art Contemporani de Barcelona (Macba) o al Museu Reina Sofia de Madrid. El 2010 va rebre el Premi Nacional d’Arts Plàstiques de la Generalitat i el 2025 va ser guardonada amb la Creu de Sant Jordi. D’orientació conceptual, la seua obra està formada per vídeos, cine experimental, instal·lacions i muntatges en els quals utilitzava material publicitari i fotogràfic, així com so.