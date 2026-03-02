FESTES
Multitudinària Festa de l’Aigua
Més de 3.000 persones en la desfilada de carrosses i comparses pel centre d’Almacelles. En total, setze formacions van prendre els carrers a primera hora de la tarda entre públic local i forà
Més de 3.000 persones es van reunir ahir per veure el 70 Concurs de Carrosses i la 13a edició de la Desfilada de Comparses amb motiu de la celebració de la Festa de l’Aigua d’Almacelles. En total, van participar en el recorregut setze grups amb tres carrosses locals i dos comparses foranes i dos més de locals.
La jornada va començar al matí amb un concurs de pintura ràpida i un concurs de colles sardanistes, encara que el plat fort va tenir lloc a la tarda amb la tradicional desfilada que sempre congrega milers de persones tant de la localitat com de la Franja, segons van explicar fonts municipals.
Quant a les carrosses guanyadores, el primer premi se’l va emportar Les Feres de la Clamor, de l’Ateneu La Boira; el segon, Els Guardians del Mar, de Sant Joan de Déu Terres de Lleida, i el tercer guardó va recaure en Egipcikings de la Colla Els Despenyats. Pel que fa a les comparses, el primer lloc se’l va emportar Els Espantaocells de l’Associació Més que Festa, de Lleida. El segon premi el va obtenir la comparsa Locomotora Steampunk, dels Hijos del Humo; i el tercer va ser també per a Les Feres de la Clamor de l’Ateneu La Boira. Amb la Festa de l’Aigua es commemora l’arribada del regadiu al municipi gràcies al canal d’Aragó i Catalunya, un dels regs centenaris i històrics de Lleida que proveeix més de 100.000 hectàrees d’Osca i Lleida. Va ser el 2 de març del 1910, fa 116 anys.
La primera Festa de l’Aigua es va celebrar el 19 d’octubre del 1913, una vegada finalitzada la collita. Fins a l’any 1925 la festa no es va tornar a celebrar, ja el dia 2 de març, coincidint amb l’arribada de l’aigua al municipi. Va deixar de commemorar-se entre el 1931 i el 1948 per diverses causes polítiques i la Guerra Civil i les seues conseqüències. Ja el 1949 es va reprendre la celebració.
Inauguren onze habitacions per a 21 persones a la residència municipal
Avui serà l’últim dia de celebracions, que van començar divendres passat amb diversos concerts i representacions teatrals. El principal acte després de la missa a l’església de la Mercè serà la inauguració de les onze noves habitacions que podran ocupar 21 persones de la tercera edat. Les noves estances ja estaven acabades el 2023, però les contínues crisis municipals amb el rerefons de la gestió d’aquest servei han demorat l’estrena més de dos anys durant els quals han estat tancades, segons van indicar responsables del consistori. Per a la construcció s’han invertit fons municipals encara que també s’ha comptat amb ajuts de la Diputació. La Generalitat ha estat la que ha certificat que les instal·lacions estan correctament habilitades i els ha donat llum verda, per la qual cosa es pot procedir a la inauguració i assignació. Les mateixes fonts van indicar que per optar a aquestes noves places hi ha una llarga llista de peticions que podrien vorejar el centenar. L’adjudicació de les places recau en la Generalitat, que les atorgarà seguint l’ordre d’inscripció que han fet les famílies i les persones grans per poder tenir una habitació al centre residencial. Val a recordar que aquest nou pas es fa després d’arribar a l’alcaldia Antoni Arnó, que substitueix Vanesa Olivart (Junts), que va dimitir el mes passat per qüestions de salut. Junts governa l’ajuntament en minoria.