FESTIVAL
Un Poesia Lleida més visual
El cantaor Niño de Elche posa un singular colofó musical a la jornada inaugural de la sisena edició. Arranca amb un homenatge a Àngel Jové al Morera, amb activitats fins al 22 de març
Ja va avisar fa poc més de quinze dies la poeta i gestora cultural Meritxell Cucurella-Jorba, en la presentació del nou Poesia Lleida, que “no serà un festival fàcil”. La nova codirectora del certamen, juntament amb l’artista i museògraf lleidatà Anselm Ros, va avançar que la sisena edició d’aquesta cita poètica farà un “gir radical” al que s’entén per un festival de poesia a l’ús. I per a mostra, la singular jornada inaugural, ahir diumenge, que va culminar amb un concert de flamenc contemporani del cantaor Niño de Elche al Teatre de l’Escorxador.
El Poesia Lleida es desenvoluparà fins al 22 de març amb un extens cartell d’activitats, amb unes 25 propostes repartides per una vintena d’espais públics i privats de la ciutat, a més de la complicitat de 25 comerços, que durant el transcurs del festival lluiran versos estampats als aparadors. El certamen també posarà l’accent en sengles homenatges al poeta lleidatà Carles Hac Mor (als deu anys de la seua mort) i al polifacètic artista i actor Àngel Jové, mort fa poc més de dos. Van ser precisament l’art i figura de Jové els que van obrir ahir a primera hora el Poesia Lleida al Morera Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida. Anselm Ros i el director de la pinacoteca, Jesús Navarro, van presentar La mirada perduda, una projecció a l’Atri Digital de l’edifici amb imatges de l’experiència fotogràfica que va protagonitzar Jové l’any 2000, quan es va tancar al Dipòsit de l’Aigua de Lleida per a una exposició que al final mai es va portar a terme. Podrà visitar-se fins al 22 de març, igual que la mostra fotogràfica a la segona planta del museu, de títol tan propi com poètic, El ricomençament etern dels insurrectes, que recorda a través de fotos Polaroid el recorregut físic i mental de Jové i els seus amics Benet Rossell i Carles Hac Mor el 1989 per les Garrigues, el Segrià, el Baix Cinca, el Matarranya i l’Urgell.
Després del Morera, el Poesia Lleida es va traslladar al Centre d’Art La Panera, on el públic va ser rebut des de l’escala a l’exterior de l’edifici per l’escriptor i poeta mallorquí Biel Mesquida, que va protagonitzar una acció performativa que no es van perdre, entre d’altres, l’alcalde, Fèlix Larrosa, i la regidora de Cultura, Pilar Bosch.
Tot seguit, Cucurella-Jorba va presentar al centre de documentació de la Panera la tipografia creada especialment per al festival pel grafista i tipògraf de les Borges Blanques Josep Patau. Val a destacar que Patau oferirà pròximament de forma gratuïta al públic interessat aquesta tipografia, que il·lustra tota la cartelleria i el programa del Poesia Lleida 2026. Finalment, la directora del centre d’art, Roser Sanjuan, va conduir una visita guiada a l’exposició instal·lació Saber de oído: cantantes silenciosas, de l’artista gaditana Cristina Mejías, en aquest equipament fins al 24 de maig.
Niño de Elche
A la tarda, a l’Escorxador, Francisco Contreras Molina, conegut com a Niño de Elche, va interpretar els temes del seu últim disc, Cante a lo Gitano, en el qual desafia els límits convencionals del gènere amb una barreja gairebé rebel de tradició i influències modernes. A més de barrejar gèneres musicals com el jazz i l’electrònica, la seua obra està vinculada a disciplines com la performance, l’audiovisual, la poesia i la dansa. Una fusió espectacular, com el nou Poesia Lleida.