SALUT
Tarragona surt al carrer per demanar més atenció als ictus
Igual que a Lleida, el servei de trombectomies és d’unes hores entre setmana
Mig miler de persones es van concentrar ahir a Tarragona per exigir una atenció continuada als casos d’ictus a l’hospital Joan XXIII. El recent anunci del departament de Salut d’allargar el servei de trombectomies al cap de setmana no és “suficient” per a la Plataforma Camp de Tarragona per la Sanitat Pública ni la Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT). Van demanar que es redistribueixin professionals mèdics d’altres centres per garantir el servei les 24 hores del dia. “L’ictus no té horari”, va dir Alfonso López, president de la FAVT. La concentració va reunir representants polítics d’ERC, Comuns i Junts, que van carregar contra la Generalitat pel que consideren un “greuge comparatiu” de Tarragona, a la qual s’uneix el cas de Lleida, amb servei només cinc hores al dia de dilluns a divendres (vegeu el desglossament). La setmana passada, Salut va anunciar que el servei es donarà a Tarragona cada dia de la setmana, de 8 a 20 hores. Dotze hores que les entitats convocants veuen “insuficients”. López va dir: “Entenem que no hi ha especialistes per a tothom, però per què a Girona i Barcelona està cobert al 100%? Que els comparteixin i que no ens perjudiquin com sempre a Tarragona.”
Des de Junts, el diputat de la Seu d’Urgell Jordi Fàbrega va recordar que els dies 11 i 12 de març es votarà una moció al Parlament de Catalunya sobre aquesta qüestió. Raquel Sans, d’Esquerra, va insistir a posar “tota la pressió” en aquesta qüestió davant d’una “possible negociació de pressupostos oberta”.
Salut ja va admetre l’octubre passat que aquest horari limitat “resulta insuficient” i va afirmar que l’ampliació a les 24 hores estava “contemplada”. No obstant, la consellera de Salut, Olga Pané, va afirmar un mes després que no veia viable ara per ara ampliar el servei a l’hospital Arnau de Vilanova, argumentant que la mortalitat a Lleida per infarts cerebrals és menor que la mitjana catalana i, a més, que falten professionals. Aquell mateix dia va assenyalar que un dels seus objectius era ampliar el tractament a 12 hores diàries a Lleida i Tarragona.
El Govern promet tractar-los les 24 hores a Lleida
De la mateixa forma que a Lleida, el servei de trombectomies mecàniques per tractar els ictus greus està limitat a Tarragona, on funciona durant 12 hores diàries de dilluns a divendres, de 8.00 a 20.00 hores. A Lleida, en canvi, només es poden dur a terme durant cinc hores, de 9.00 a 14.00 hores. El Govern s’ha compromès a garantir el tractament ininterromput a Lleida, a l’incloure’l com una de les inversions territorials del pacte amb els Comuns perquè aquests donin llum verda a uns pressupostos que també necessiten l’aval d’ERC. Tant la Paeria com la Diputació van aprovar declaracions institucionals per reclamar l’ampliació del servei a les 24 hores dels 365 dies, amb el suport de tots els grups.