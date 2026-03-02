Visitants a Aitona i Maials ja gaudeixen dels camps en flor
L’espectacle de la floració dels arbres fruiters de cara ja a la primavera va atreure ahir centenars de visitants a Aitona i Maials. El municipi del Baix Segre va rebre durant el cap de setmana prop d’un miler de turistes en l’arrancada de la nova campanya de Fruiturisme, va informar l’ACN.
La campanya, que s’ha avançat entre deu i dotze dies per la bona meteorologia i que s’allargarà fins al 22 de març, compleix ara quinze anys amb l’ampliació dels espais habilitats per disfrutar de la floració i la incorporació de 150 noves hectàrees d’ametllers en floració al catàleg de propostes.
Per la seua part, la nova edició del Maials en Flor va arrancar ahir amb una caminada popular per una ruta d’uns 8 quilòmetres, en la qual els participants van gaudir de l’espectacle de la floració d’ametllers i altres arbres fruiters i d’un pica-pica final amb productes de proximitat.